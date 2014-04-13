واژگونی تریلر نفتکش عراقی جاده ترانزیتی پلدختر – خرم آباد را مسدود کرد/ ورود نفت به رودخانه کشکان

به گزارش خبرنگار مهر ، یک دستگاه تریلر عراقی به شماره 8-0332 به رانندگی عمر سبحا محمود که از کرمانشاه به سمت جنوب در حرکت بود در چهار کیلومتری شمال شهر پلدختر در پیچ آب تاف واژگون شد و بر اثر آن محموله نفت آن به درون رودخانه کشکان نفوذ کرد که این امر موجب آلوده شدن رودخانه شده و حیات آبزیان را به مخاطره انداخت.

در اثر واژگونی تریلر کشنده عراقی حامل نفت جاده ترانزیتی شمال به جنوب در محور پلدختر – خرم آباد از ساعت 16 تا 19 به مدت چهار ساعت مسدود شد که صف وسایل نقلیه سبک و سنگین که در این محور متوقف شده بودند به چندین کیلومتر می رسید و مسافران زیادی در این محور سرگردان شدند.

دراثر این واژگونی راننده تریلر نفتکش عراقی در دم جان سپرد که جسد وی به بیمارستان امام خمینی(ره) پلدختر انتقال داده شد.

علت این حادثه تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده تریلر عراقی اعلام شد.

میزان خسارت وارده ناشی از نشت نفت به درون رودخانه کشکان و اکوسیستم منطقه از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر در دست اقدام است.

تلاش خبرنگار مهر برای دریافت اطلاعات بیشتر در این حادثه رانندگی از سروان اشکان جوادی فرمانده پلیس راه ملاوی به جایی نرسید.

سروان اشکان جوادی در اظهاراتی مدعی شد: ما حق هیچگونه مصاحبه ای با خبرنگار نداریم و از دادن اطلاعات در رابطه با تصادف و یا موارد دیگر معذوریم!