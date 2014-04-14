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۲۵ فروردین ۱۳۹۳، ۸:۳۴

قادري:

4500 واحد مسکن خود مالک در کردستان احداث شده است

4500 واحد مسکن خود مالک در کردستان احداث شده است

سنندج – خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن استان کردستان گفت: تا کنون در استان کردستان چهار هزار و 500 واحد مسکن مهر خود مالک احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قادری شامگاه یکشنبه در جريان بازديد اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از پروژه هاي عمراني استان كردستان در سنندج اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و 310 واحد مسکن فروش اقساطی اجرا شده است.

وی با اشاره به این مطلب که هزار و 200 واحد پروژه انبوه سازی در استان كردستان اجرا شده است، افزود: بیشتر این واحد ها در شهرستان های دهگلان و دیواندره قرار دارد و در همين راستا نيز كمك خوبي به اقشار ضعيف جامعه صورت گرفته است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان کردستان بیان کرد: در واحدهای انبوه سازی طبق قانون به ازای هر نفر 9 میلیون و 500 هزار تومان پول دريافت شده است و 25 میلیون تومان وام نيز به فرد متقاضي پرداخت شده است.

قادری در بخش ديگري از سخنان خود در اين بازديد یادآور شد: وظیفه اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامي حمایت از خانواده های نیازمند و ضعيف جامعه است و اجرای طرح مسکن و همچنين طرح هادی از جمله برنامه های این نهاد در راستای حمایت از نیازمندان استان است.

وی ادامه داد: با توجه به منویان رهبر معظم انقلاب اسلامي در راستای حمایت از مستضعفان انتظار می رود دولت در اتمام و تکمیل پروژه ها حمایت های لازم را از استان کم برخوردار کردستان داشته باشد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان کردستان گفت: محوطه سازی، آسفالت و تخصص اعتبارات به موقع برای اتمام پروزه های مسکن یکی از خواسته های مردم استان کردستان از دولت تدبیر و امید است.

بازديد يك روزه اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با همراهي شماري از معاونين وزرات خانه ها و همچنين مديران استاني از صبح یکشنبه آغاز شد و اين اقدام با برگزاری شورای برنامه ریزی استان كردستان به اتمام رسید.

کد مطلب 2270179

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