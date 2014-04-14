  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۰۹

سجادی تاکید کرد:

باشگاه‌ها نمی‌توانند از حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی خودداری کنند

باشگاه‌ها نمی‌توانند از حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی خودداری کنند

معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، تیم ملی فوتبال را متعلق به همه مردم دانست و گفت: نه ما و نه باشگاه‌ها نمی‌توانیم برای تیم ملی تصمیم بگیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نصرالله سجادی بحث‌های مطرح شده در ارتباط با عدم در اختیار گذاشتن بازیکنان به تیم ملی فوتبال از سوی باشگاه‌ها به دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا را بی اساس خواند و اظهار کرد: در جلسه یک ماه و نیم پیش ستاد هماهنگی بازی‌های جام جهانی این موضوع با فدراسیون فوتبال مطرح و کاملاً حل شد. لازم به یادآوری است که تیم ملی فوتبال متعلق به یک ملت است نه نهادی خاص پس نمی توانیم هیچ یک برای آن تصمیم بگیریم.

سجادی ادامه داد: فدراسیون از مدت ها پیش زمان اردوها را به باشگاه‌ها به صورت کتبی اعلام کرده است و اگر با وضعیت غیر پیش بینی شده ای روبه رو شویم به طور حتم برابر با مقررات با آن برخورد خواهیم کرد.

معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در ارتباط با اردوهای پیش روی تیم ملی فوتبال گفت: دو اردو تا آغاز برگزاری بازی‌های جام جهانی در پیش است و زمان برگزاری آن‌ها از قبل پیش بینی شده است. من فکر می‌کنم باید همه همراهی کنیم و اولویتمان را تیم ملی قرار دهیم.

او در پایان افزود: همه دوست دارند در این فرصت اندک که تا بازی‌های جام جهانی زمان باقی مانده است کمک کنند تا تیم ملی با تمام نفراتش در جام جهانی حضور داشته باشد.

در روزهای گذشته باشگاه‌های سپاهان، استقلال و فولاد خوزستان از در اختیار قرار دادن بازیکنان ملی پوش خود برای حضور در اردوی آفریقای جنوبی خودداری کرده و برابر خواسته فدراسیون فوتبال مقاومت کرده‌اند.

کد مطلب 2270596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها