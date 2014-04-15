به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در جلسه علني شوراي شهر تهران با تاكيد بر اين كه کرایه‌های حمل و نقل عمومی هم‌زمان با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش می‌یابد،گفت: نرخ کرایه های جدید همزمان با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: تغییری در مصوبه شورا رخ نمی دهد و به طور میانگین نرخها 25 درصد افزایش می‌یابد.

پس از ارائه گزارش دنیامالی درباره زمان اجرایی شدن مصوبه شورای شهر در مورد افزایش نرخ کرایه‌ ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اعضای شورا نظرات موافق و مخالف خود را درباره تغییر زمان اجرایی شدن ابراز داشتند.

مهدی چمران گفت: در سراسر کشور باید به طور همزمان برای افزایش نرخ کرایه‌ها اقدام شود. پیشنهاد وزارت کشور افزایش یکباره نرخ‌ها غیرمنطقی به نظر می‌رسد باید در این زمینه هماهنگی کامل با دولت درباره زمان و میزان افزایش نرخ صورت گیرد و تجدیدنظر در نرخ کرایه‌های پیشنهادی مصوبه ما نیز انجام شود و افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز دیده شود.

مرتضی طلایی،نائب رييس شوراي شهر تهران با بيان اين كه در صورتی که بخواهیم افزایش نرخ ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با افزایش نرخ ناشی از تورم سالانه بیفزاییم گفت: آیا شورا 50 درصد افزایش نرخ را می‌پذیرد؟ ما باید با همکاری دولت برای ما به ازای افزایش نرخ حامل‌های انرژی تسهیلاتی را برای قشر دارندگان تاکسی پیش‌بینی کنیم.

محسن سرخو گفت: با توجه به دوگانه سوز بودن 71.5 درصد از تاکسی‌های تهران و پیش‌بینی کمک‌ها به تاکسی‌داران در بودجه 93 در زمینه بیمه تکمیلی، برنامه سفر و ... و همچنین پیش‌بینی تبدیل تاکسی‌ها به تاکسی‌های هیبریدی در برنامه پنج ساله دوم شهرداری، افزایش 25 درصدی نرخ کرایه‌ها در مصوبه شورا پس از افزایش نرخ حامل‌های انرژی در اثر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیاز به افزایش مجدد ندارد.

علی صابری گفت: حداقل افزایش دستمزدهای در جامعه 18 درصد بوده که این پول در جامعه تزریق می‌شود و به مصالح گوناگون می‌رسد بنابراین رانندگان نمی‌توانند منتظر افزایش نرخ حامل‌های انرژی شوند بنابراین پیشنهاد می‌کنم ما مصوبه خودمان را محترم بشماریم.

احمد دنیامالی گفت: هر روز 4 میلیون شهروند از شبکه تاکسیرانی استفاده می‌کنند در حال حاضر قیمت CNG بسیار پایین است و حتی پس از افزایش نرخ حامل‌های انرژی قیمت آن قابل قیاس با بنزین نیست همچنین بیش از 50 هزار دستگاه از 78 هزار خودروی فعال در ناوگان تاکسیرانی دوگانه‌سوز هستند.

اگر قرار باشد ما بر اساس سالهای گذشته عمل کنیم باید حداکثر 15 درصد افزایش نرخ داشته باشیم اما علت افزایش 25 درصدی کرایه‌ها در مصوبه شورا همین پیش‌بینی افزایش نرخ حامل‌های انرژی و افزایش یکباره قیمت‌ها بود.

وی ادامه داد: اساسا افزایش سالانه آن هم با نرخ 25 درصد در تهران به خودی خود باید حذف کرد چه برسد به افزایش دوباره در یک سال. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که ما با یک تأخیر دو، سه هفته‌ای در اجرای مصوبه خود خودمان را با دولت که به موضوع در سطح کلان می‌نگرد و قصد کمک به حمل‌ونقل عمومی را دارد هماهنگ کنیم و تعامل با دولت را محترم بشماریم.

در پایان احمد مسجد جامعی رئیس شورا نیز این گزارش را چنین جمع‌بندی کرد که شورا به مصوبه خود پایبند می‌ماند و افزایش نرخ را از 25 درصد فراتر نمی‌برد تنها نسبت به زمان اعلام شده در مصوبه - اول اردیبهشت - دو، سه هفته تأخیر را لحاظ می‌کند تا نظر دولت را نیز تأمین کرده باشد.

دعوت از نمایندگان ادوار شورای شهر در صحن شورا منطقی نیست

در ادامه اين جلسه ،مجتبی شاکری عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه برخی از صحبت‌ها مطرح شده که قرار است نمایندگان ادوار شورای شهر به صحن علنی دعوت شوند گفت: این کار به صلاح نیست و ما نباید اشتباه نمایندگان مجلس را در این زمینه بکنیم.

وی ادامه داد: کاری را که نمایندگان مجلس انجام دادند و نمایندگان ادوار مجلس را دعوت کردند مورد مزمت رهبری قرار گرفت.

شاکری تأکید کرد: این کار هزینه‌های زیادی را برای شورا خواهد داشت و این در حالی است که هم اکنون شورای چهارم با مدیریت خوب آقای مسجد جامعی اقدامات خوبی را انجام داده‌اند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه دعوت از نمایندگان ادوار گذشته شورا برخی از گفته‌ها و ناگفته‌ها را مطرح خواهند کرد گفت: ما نباید خطایی را که مجلس شورای اسلامی در دعوت از نمایندگان ادوار داشت را انجام دهیم ضمن اینکه شورای اول شهر با حاشیه‌های زیادی همراه بود.

پس از اظهارات شاکری، احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: دعوت از نمایندگان ادوار گذشته در شورا یک دعوت برای صرف ناهار بود و با این حال این موضوع در هیأت رئیسه پیگیری خواهد شد.

اعلام آمار تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی خطوط BRT

در ادامه اين جلسه ، مرتضی طلایی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران آمار مربوط به تصادفات صورت گرفته در خطوط تندرو (BRT) که مربوط به تصادفات خسارتی،‌ جرحی و فوتی بود را اعلام کرد.

وي با بیان اینکه تصادفات خسارتی در خطوط تندرو در سال 89، 30 هزار و 247 فقره بوده است گفت:‌ در سال 92 این رقم به 12 هزار و 708 فقره کاهش یافت.

طلايي ادامه داد:‌ در مورد تصادفات جرحی نیز در سال 89 خطوط تندرو 255 فقره تصادف داشته‌اند که به 90 فقره در سال 92 کاهش یافت و تصادفات فوتی نیز از 18 مورد به 11 مورد تقلیل یافت.

در ادامه ایراد تذکرات اعضای شورای شهر، علی صابری با اشاره به مجسمه پرویز تناولی خاطر نشان کرد: در مورد این مجسمه بررسی‌ها انجام و حکم قضایی در دادگاه بدوی صادر شده است.

وی افزود: به ما اعلام کردند که همانگونه مجسمه‌ها را از موزه امام علی (ع) برده‌اند به همان گونه بازگردانده‌اند، اما به دلیل آنکه بحث قضایی آن به پایان رسیده شورا نیز دیگر آن را پیگیری نمی‌کند.