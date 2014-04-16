جزئیات هزینه برق و گاز بهاری مردم/ 60 هزار تومان برای قبوض کنار بگذارید

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت تدبیر و امید، شرکت ملی گاز و توانیر به نمایندگی از وزارت خانه‌های نفت و نیرو رسما جزئیات قیمت گذاری برق و گاز طبیعی را تشریح کردند.



از اینرو برای دوره تابستانی که از 16 فروردین تا 15 آبان ماه سال جاری آغاز و به پایان خواهد رسید متوسط قیمت فروش گاز در پله اول از 45 تومان به ازای مصرف هر مترمکعب آغاز و در نهایت به 374 تومان در پله دوازدهم ختم خواهد شد.



بر اساس محاسبات انجام گرفته در سطح شرکت ملی گاز ایران یک مشترک کم مصرف خانگی در فصل تابستان با روشن کردن صرفا اجاق گاز (بدون احتساب آب گرم کن‌های گازی و شوفاژخانه) حدود 100 مترمکعب گاز ماهانه مصرف می کند.



از این رو مشترکی که ماهانه 100 مترمکعب گاز مصرف کند باید به ازای هر متر مکعب گاز مصرفی 144 تومان پرداخت کند که معادل 14400 تومان برای یک دوره ماهانه می شود.



علاوه بر این با احتساب افزایش عوارض مصرف هر متر مکعب گاز از 10 به 13 تومان از ابتدای فروردین ماه سالجاری، یک هزینه 1300 تومانی دیگر هم به بار مالی قبوض اضافه می‌شود و در نهایت با محاسبه هزینه آبونمان، بیمه و مالیات بار مالی قبوض گاز در فصل بهار و تابستان به 18 تا 20 هزار تومان افزایش می‌یابد.

تعرفه گازبهای خانگی از 16 فروردین تا 15 آبان ماه 93

دامنه مصرف پله اول پله دوم پله سوم پله چهارم پله پنجم پله ششم پله هفتم پله هشتم پله نهم پله دهم پله یازدهم پله دوازدهم دامنه مصرف صفر تا 45 مترمکعب 46 تا 95 مترمکعب 96 تا 145 مترمکعب 146 تا 195 مترمکعب 196 تا 245 مترمکعب 246 تا 295 مترمکعب 345 تا 296 مترمکعب 346 تا 395 مترمکعب 396 تا 445 مترمکعب 446 تا 495 مترمکعب 496 تا 545 مترمکعب مازاد بر 545 مترمکعب قیمت هر مترمکعب گاز (تومان) 94 تومان 114 تومان 144 تومان 184 تومان 224 تومان 244 تومان 274 تومان 304 تومان 324 تومان 344 تومان 364 تومان 374 تومان



هزینه مصرف برق تابستانی مشترکان خانگی چقدر است؟



به گزارش مهر، در شرایط فعلی متوسط مصرف برق مشترکان خانگی کشور بدون احتساب وسایل سرمایشی همچون کولرهای گازی، اسپیلت و کولرهای آبی به طور متوسط برای هر دوره بین 300 تا 400 کیلووات ساعت است.



بر این اساس با احتساب تعرفه‌های جدید آن دسته از مشترکانی که به طور متوسط در هر دوره محاسبه صورتحساب حدود 200 تا 300 کیلووات ساعت برق مصرف کنند با احتساب مالیات و آبونمان باید معادل 25 هزار تومان تا 38 هزار تومان هزینه مصرف برق پرداخت کنند.



در این بین در صورتی که مصرف برق مشترکان به 310 تا 400 کیلووات ساعت افزایش یابد هزینه مصرف برق این دسته از مشترکان خانگی به 70 تا بیش از 90 هزار تومان افزایش می یابد.



با محاسبات انجام گرفته یک مشترک خانگی صرفه جوی خانگی در فصل بهار بدون روشن کردن کولرهای آبی، گازی، اسپیلت، آب گرم کن گازی و یا شوفاژ خانه (برای گرم کردن آب ساختمان) باید هزینه ای بین 45 تا 60 هزار تومان صرفا برای پرداخت قبوض گاز و برق پرداخت کند.

متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات ساعت در ماه) قیمت هر پایه (کیلووات ساعت) صفر تا 100 40.2 تومان مازاد بر 100 تا 200 55 تومان مازاد 200 تا 300 114 تومان مازاد 300 تا 400 229 تومان مازاد 400 تا 500 279 تومان مازاد 500 تا 600 370 تومان مازاد بر 600 410 تومان



با کولرهای گازی خداحافظی کنید



مطابق با برررسی های انجام گرفته در سطح وزارت نیرو در صورتی که کولر آبی به طور متوسط روزانه 12 ساعت روشن شود به طور متوسط ماهانه 3500 کیلووات ساعت مصرف برق مشترکان خانگی را افزایش می دهد.



این در حالی است که اگر مشترکی یک کولر گازی و یا اسپیلت کم مصرف با رتبه انرژی A را روزانه 12 ساعت روشن نگه دارد به طور متوسط ماهانه 850 تا 900 کیلووات ساعت برق مصرف می کند.



بر اساس تعرفه مصرف برق مناطق عادی، روشن کردن یک کولر آب یو کولر گازی به طور متوسط هر یک به تنهایی به ترتیب 140 و 350 هزار تومانی بار مالی قبوض برق را به همراه دارد.



از این رو در صورتی مشترکی در کنار لوازم خانگی خود در فصل تابستان از اسپیلت و یا کولرهای گازی استفاده کند به طور میانگین در هر دوره 1000 تا 1100 کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند و به عبارت دیگر باید در هر دوره بین 200 تا 250 هزار تومان هزینه برای مصرف برق پرداخت کند.