گزارشی از اولین روز سفر استانی رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان/ تمام تصمیمات دولت تا اوایل سال 94 اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در ادامه سفرهای استانی خود صبح امروز وارد استان سیستان و بلوچستان شد و در ورزشگاه 17 شهریور شهر زاهدان با مردم این شهر سخن گفت سپس رئیس جمهور عصر امروز و در ادامه اولین روز از سفر خود به سیستان و بلوچستان با جمعی از نخبگان، ایثارگران ، فرهنگیان، دانشگاهیان و هنرمندان در دانشگاه سیستان و بلوچستان دیدار کرد.

در این دیدار ابتدا نماینده ای از این اقشار پشت تریبون قرار گرفتند و مشکلات و خواسته های خود را به رئیس جمهور مطرح کردند و سپس رئیس جمهور در جمع آنان سخن گفت.

همچنین در آن مراسم روحانی با خانواده جمشید دانایی فر مرزبان گروگان گرفته شده به دست گروهکی تروریستی دیدار و از آنان دلجویی کرد.

بنابراین گزارش همچنین رئیس جمهور شامگاه امروز با جمعی از علمای شیعه و سنی این استان دیدار کرد.

آیت الله سلیمانی امام جمعه زاهدان در این مراسم پشت تریبون قرار گرفت و گفت: برخی گفته اند که من از سخنرانی مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی زاهدان در ورزشگاه 17 شهریور جلوگیری کرده ام اما این موضوع صحت ندارد و برای اثبات آن از سخنرانی خود صرف نظر می کنم و وقت خود را به دیگر دوستان می دهم .

سپس مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: من هیچ گلایه ای از این موضوع نداشتم و وقتی سخنان امیدبخش رئیس جمهور را شنیدم آرام شدم و تمام حرفهایم یادم رفت.

وی افزود: صحبت های امروز رئیس جمهور در جمع مردم زاهدان بسیار انعکاس مثبتی در بین مردم سیستان و بلوچستان داشته است و ما شدیدا احساس اخوت و برادری می کنیم و بدانید که اگر یک قطره خون از دماغ شیعه یا سنی بچکد برای ما قابل تحمل نیست و هیچ فرقی میان شیعه و سنی وجود ندارد.

همچنین رئیس جمهوری در اولین روز از سفر خود به سیستان و بلوچستان بخشی از تصمیمات و مصوبه های دولت را برای این استان اعلام کرد و گفته است که بخش دیگری از تصمیمات دولت را فردا و در جمع مردم زابل و چابهار اعلام خواهم کرد.

تامین آب اراضی کشاورزی، شیرین کردن آب شرب شهری ، ایجاد خط راه آهن در زاهدان و اتصال آن به راه آهن سراسری، گازرسانی به زاهدان تا پایان سال 94، توسعه بندرچابهار و همچنین ایجاد معادن و کارخانه پتروشیمی در ایرانشهر از جمله تصمیمات و برنامه های دولت برای استان سیستان و بلوچستان بود که در اولین روز سفر توسط رئیس جمهور اعلام شد.

همچنین رئیس جمهوری در این دیدارها تاکید کرد تمام تصمیمات و مصوبات دولت برای این استان تا پایان سال 93 و یا حداکثر 6ماه اول سال 94 اجرایی می شود.