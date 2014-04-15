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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۲۲:۵۵

هفته پنجم از لیگ قهرمانان آسیا؛

توقف الاهلی امارات برابر الهلال عربستان/ سپاهان صدرنشین ماند

توقف الاهلی امارات برابر الهلال عربستان/ سپاهان صدرنشین ماند

دیدار تیم‌های فوتبال الاهلی امارات و الهلال عربستان در هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا درحالی با تساوی بدون گل به پایان رسید که با توجه به این نتیجه تیم سپاهان ایران صدرنشین گروه D باقی‌ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز نخست از هفته پنجم مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب سه‌شنبه دو تیم فوتبال الاهلی امارات و الهلال عربستان از گروه D برابر هم به میدان رفتند که این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با توجه به این تساوی الاهلی امارات 7 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم سپاهان ایران از صدر به رده دوم رفت و الهلال عربستان هم با 6 امتیاز به رده سوم سقوط کرد.

جدول رده‌بندی گروه D در پایان دیدارهای هفته پنجم به شرح زیر است:
1- سپاهان ایران 7 امتیاز - تفاضل گل 2+
2- الاهلی امارات 7 امتیاز - تفاضل گل 1+
3- الهلال عربستان 6 امتیاز
4- السد قطر 5 امتیاز

کد مطلب 2271763

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