توقف الاهلی امارات برابر الهلال عربستان/ سپاهان صدرنشین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز نخست از هفته پنجم مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب سه‌شنبه دو تیم فوتبال الاهلی امارات و الهلال عربستان از گروه D برابر هم به میدان رفتند که این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با توجه به این تساوی الاهلی امارات 7 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم سپاهان ایران از صدر به رده دوم رفت و الهلال عربستان هم با 6 امتیاز به رده سوم سقوط کرد.

جدول رده‌بندی گروه D در پایان دیدارهای هفته پنجم به شرح زیر است:

1- سپاهان ایران 7 امتیاز - تفاضل گل 2+

2- الاهلی امارات 7 امتیاز - تفاضل گل 1+

3- الهلال عربستان 6 امتیاز

4- السد قطر 5 امتیاز