رایزنی سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل با معاون بان کی مون پیرامون ویزای ابوطالبی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین دهقانی سفیر و سرپرست نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد در نیویورک روز جاری با میگوئل سوارز Miguel Soares معاون حقوقی دبیر کل سازمان ملل ملاقات و در خصوص اقدام غیر قانونی و نامتعارف دولت امریکا در امتناع از صدور روادید حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی کشورمان با وی مذاکره کرد.

در این ملاقات سفیر کشورمان ضمن تاکید بر این نکته که سازمان ملل بعنوان یک نهاد بین المللی پذیرای نمایندگان دولتهای مستقل و دارای حاکمیت می باشد، تصریح کرد که هر کشوری سفیر و نماینده دائم خود را بر اساس مقررات داخلی خود انتخاب می نماید و جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس یکی از دیپلماتهای حرفه ای و با تجربه خود را که در کشورهای ایتالیا، بلژیک و استرالیا بعنوان سفیر خدمت نموده، برای تصدی این پست معرفی کرده است که متاسفانه دولت میزبان با اتخاذ یک تصمیم سیاسی و نامتعارف بدون در نظر گرفتن تعهدات حقوقی خود و به بهانه های واهی از صدور روادید ایشان خودداری و رسما اعلام نموده که برای وی روادید صادر نخواهد شد.

دهقانی افزود: این اقدام خلاف تعهدات دولت میزبان بر اساس قرارداد مقر با سازمان ملل متحد و دیگر مقررات حقوق دیپلماتیک می باشد و بدون تردید در کار سازمان ملل و فعالیت کشورهای عضو تاثیر نامطلوب خواهد داشت و به تضعیف جایگاه سازمان ملل منجر خواهد شد.

سفیر کشورمان در ادامه اظهار داشت، اکنون همه نگاهها به سوی شما است تا به عنوان طرف قرارداد با دولت میزبان در مقابل این تخلف آشکار چه عکس العملی از خود نشان خواهید داد.

دهقانی در ادامه گفت : جمهوری اسلامی ایران این موضوع را در کمیته میزبان نیز طرح و پیگیری خواهد کرد.

در این ملاقات معاون دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت نامه ارسالی توسط ایران را مطالعه کرده و افزود: با توجه به ابعاد حقوقی موضوع، این مساله در دست بررسی است و بر اساس نتایج بررسی ها، اقدامات لازم را صورت خواهد داد و با نمایندگی کشورمان حداکثر همکاری را بعمل خواهد آورد.