به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین قصد دارد همان فرمولی را پی بگیرد که منجر به صعود آنها به رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل شد. "سافت سوسیچ" گفته تیم وی در جام جهانی مقابل تیم‌های گروه بازی تهاجمی ارائه خواهد کرد.

بوسنی که در برزیل برای نخستین بار حضور در رقابتهای جام جهانی را تجربه می‌کند در رقابتهای مقدماتی جام جهانی 30 گل به ثمر رساند و سوسیچ، مهاجم پیشین تیم فوتبال یوگسلاوی، معتقد است که ارائه بازی تهاجمی بهترین راه برای رویارویی با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و ایران در گروه F است.

سرمربی تیم فوتبال بوسنی در گفتگو با سایت فوتبال این کشور اظهار داشت: ما همان گونه بازی خواهیم کرد که همیشه بازی کرده ایم. اشتباه است بخواهیم سبک بازی خود را عوض کنیم. اگرچه این را هم می دانیم که شیوه ما می تواند یک قمار تاکتیکی هم به حساب بیاید.

وی افزود: زمانی که شما بازیکنانی چون میرالم پیانیچ، زویزدان میسیموویچ، ادین ژکو و وداد ایبسویچ را در تیمتان دارید به فوتبال بی انصافی است که این استعدادها را آزاد نگذارید.

تیم فوتبال بوسنی در تاریخ 15 ژوئن (25 خرداد) در ورزشگاه ماراکانا در ریو دو ژانیرو با آرژانتین رو به رو می شود. این تیم سپس در تاریخ 21 ژوئن (31 خرداد) در کویابا با نیجریه بازی خواهد کرد و چهار روز بعد در سالوادور به مصاف ایران خواهد رفت.

بوسنی در ماه نوامبر در دیداری دوستانه با نتیجه 2 بر صفر مقابل آرژانتین شکست خورده است. سوسیچ اعتقاد دارد برنده دو دوره رقابتهای جام جهانی از شانس بالای برای صعود از گروه برخوردار است با این حال اطمینان دارد که بوسنی هم در مرحله حذفی به این تیم خواهد پیوست.

سوسیچ گفت: آرژانتین با فاصله بهترین تیم گروه است و احتمالا هم صعود می کند اما من فکر می کنم ما هم شانسی واقعگرایانه برای صعود به همراه آنها داریم چون نیجریه و ایران بهتر از ما نیستند.

سرمربی بوسنی در پایان اظهار داشت: من صادقانه اعتقاد دارم که تیم ما کیفیت رسیدن به یک هشتم را دارد و این هدف ما در رقابتهای جام جهانی است.