گیرمو لوئیس نیکلاس، سفیر آرژانتین در تهران با حضور در خبرگزاری مهر مهمان گروه ورزشی بود. او که مثل همه آرژانتینی‌ها شیفته فوتبال است در خصوص تقابل تیم ملی دو کشور در جام جهانی، خولیو ولاسکو و فوتبال این کشور پاسخگوی سوالات بود. گفتگوی خبرنگاران مهر به سفیر آرژانتین در ایران را می خوانید:

* خبرگزاری مهر: به طور معمول دیپلمات‌ها به دنبال گلف و تنیس هستند. شما نیز همین رشته‌ها را دنبال می‌کنید یا به فوتبال هم علاقمند هستید؟

- سفیر آرژانتین: باید بگویم که من بیشتر فوتبال را دنبال می‌کنم تا گلف. بچه که بودم فوتبال بازی می‌کرم. در رده‌های نوجوانان و جوانان نیز بازی کرده‌ام. هر فرصتی هم که پیش بیاید اینجا بازی‌های تیم ایران را دنبال می‌کنم.

* همگروهی تیم‌های ملی ایران و آرژانتین باعث می‌شود از شما سوال‌های زیادی درباره این بازی پرسیده شود. ارزیابی‌تان از این تقابل چیست؟

- وقتی قرعه‌کشی جام جهانی انجام شد احساس دو جانبه‌ای داشتم. من یک آرژانتینی هستم و از یک طرف دوست دارم تیم کشورم برنده شود اما از طرفی دیگر ایران را هم دوست دارم. همانطور که می‌دانید از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود می‌کند و امیدوارم در این گروه ایران و آرژانتین صعود کنند. دوست دارم ایران همه تیم‌ها را ببرد غیر از آرژانتین را !

* بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران را دنبال می‌کنید؟ از تیم کشور ما چقدر شناخت دارید؟

- از سال 1978 که تیم ملی ایران به جام جهانی آرژانتین راه یافت با این تیم آشنا شدم. بازی‌های ایران در کوردوبا برگزار می‌شد، درست نزدیک منزل ما. این موقعیت را داشتم که دو بازی ایران را از نزدیک ببینم. یک مسابقه با اسکاتلند که یک بر یک تمام شد و مسابقه دوم هم با پرو بود که فکر می‌کنم پرو 4 بر یک بازنده شدید. من خودم گلر بودم و ناصر حجازی را دوست داشتم که البته فوت کرد. به نظرم او بازی‌های خوبی را ارایه کرد. 36 سال پیش بود که شروع کردم به آشنایی با فوتبال ایران. در جام جهانی 98 هم دیدار ایران برابر آمریکا را تماشا کردم. قبل از آن هم دیدار ایران برابر استرالیا در مقدماتی جام جهانی را دیدم.

* از تیم کنونی ایران هم شناختی دارید؟

- بازیکنان را به شخصه نمی‌شناسم. ولی برخی نفرات مثل نکونام که در اسپانیا بود یا شجاعی که در اوساسونا بازی می کرد را می شناسم. چند بازیکن از تیم‌های استقلال و پرسپولیس را هم می‌شناسم. تیم خوبی دارید ولی در گروه دشواری قرار گرفته‌اید. این گروه برای ما هم سخت است. می‌گویند که کار برای آرژانتین راحت است ولی اینطور نیست. به نظرم خیلی هم سخت است. همه می‌گویند که ما هر سه تیم را می‌بریم ولی نظر من این است که پیش‌بینی کار خیلی دشواری است. هیچ تیمی قبل از بازی برنده نیست. هر تیمی می‌تواند برنده باشد. بازی اول به نظرم کلیدی است. ایران علیه نیجریه بازی می‌کند و بوسنی حریف ماست. این بازی برای ما خیلی مهم است.

* آیا فدراسیون آرژانتین در خصوص فوتبال ایران از شما اطلاعاتی خواسته است؟

- خیر. با این تکنولوژی‌هایی که وجود دارد دیگر کمتر از سفارت گزارش می‌خواهند. فدراسیون مستقیما پی‌گیر کارهاست. آنها بازی‌های ایران را از تلویزیون تماشا می‌کنند همانطور که ایران هم همین کار را انجام می‌دهد.

* به طور معمول در تاریخ جام جهانی هر وقت این مسابقات در اروپا برگزار شده جام در این قاره باقی مانده و هر زمان هم در آمریکای لاتین انجام گرفته تیم‌های این منطقه فاتح آن شده‌اند. این بار شانس اول کدام تیم است؟

- درست است. تاریخ همینطور بوده. البته زمانی که در آفریقای‌جنوبی برگزار شد جام به اسپانیا رسید. به نظرم موضوعاتی مثل شرایط آب و هوایی یا حمایت تماشاچی در این اتفاق دخیل بوده است با این حال این دلیل صد در صدی نیست.

* آرژانتین می‌تواند جام بیستم را به خانه ببرد؟

این احتمال وجود دارد. ولی باید قبول کنیم بازی‌ها در برزیل برگزار می‌شود و به خاطر میزبانی این تیم را شانس اول می‌دانند. من خوشحال نیستم که بگویم آنها جام را می‌برند. معمولا پنج، شش تیم در هر دوره هستند که شانس زیادی برای کسب جام دارند. برزیل، ایتالیا و آلمان همیشه مدعی هستند.

* از فوتبال به والیبال برویم. خولیو ولاسکو به ایران آمد و انقلاب بزرگی را در والیبال ایران ایجاد کرد. او تبدیل به محبوب‌ترین مربی خارجی تاریخ ایران شد. آیا شما در آمدن این مربی به ایران نقش داشتید؟

- ما تقرییا همزمان به ایران آمده بودیم. یکی دو هفته بعد از اینکه آقای ولاسکو به ایران آمد همدیگر را دیدیم و با هم رابطه مستقیمی داشتیم. او از حضور در ایران خیلی خوشحال بود و دوست داشت بماند ولی وقتی رئیس جمهور آرژانتین از وی خواست به کشورش برگردد او هم این کار را کرد. ولاسکو تصمیم گرفت قبل از بازنشستگی در آخرین سال حضورش به کشورش خدمت کند.

* بعد از رفتن ولاسکو از ایران این شائبه به وجود آمد که واقعا رئیس جمهور آرژانتین خواستار بازگشت وی شده یا اینکه دلیل دیگری وجود داشته است؟

- من نمی‌دانم از چه طریقی این اتفاق رخ داده است اما رئیس جمهور خواست که ولاسکو باز گردد.

* در ایران به طور معمول مردم به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس علاقمند هستند. شما طرفدار بوکاجونیورز هستید یا ریورپلاته؟

- ریورپلاته.

* حتما با سقوط این تیم خیلی ناراحت شدید؟

- بله. سال 2011 بود که این اتفاق رخ داد. حرفش را نزنید لطفا که اعصابم به هم می‌ریزد!

* تاکنون با مارادونا و مسی هم ملاقاتی داشته‌اید؟

- نه این اتفاق تا حالا رخ نداده است.

* همواره این دو ستاره فوتبال با هم مقایسه شده‌اند. به نظر شما کدام یک برتر از دیگری است؟

- اینکه بگوییم کدام یک بهتر هستند واقعا کار سختی است. آنها دو شخصیت مختلف هستند. این خیلی مشکل است که بگوییم کدام یک برتر است ولی باید بگویم که مارادونا در آرژانتین طرفدار بیشتری دارد. مردم مارادونا را دوست دارند. او نماد فوتبال ماست. وقتی در جام جهانی آن گل را به انگلستان زد به نماد فوتبال آرژانتین تبدیل شد.

* آن گلی که با دست زد و البته آرژانتینی‌ها را خیلی خوشحال کرد؟

- هنوز هم وقتی به آن بازی فکر می‌کنم خیلی احساساتی می‌شوم. آن بازی بعد از جنگ ما انگلستان بر سر جزایر فالکلند رخ داد و خیلی برای مردم آرژانتین حساس بود.

* بعد از آن گل "دست خدا" بر سر زبان‌ها افتاد. نظرتان را درباره آن اتفاق بیان کنید؟

- بعد از آن بازی خبرنگاران از مارادونا پرسیدند که آیا توپ را با دست وارد دروازه انگلستان کردی که خود مارادونا گفت دست من نبود بلکه دست خدا بود که توپ را وارد دروازه انگلیس کرد. در آن لحظه کسی متوجه نشد و سال‌ها طول کشید تا از طریق تکنولوژی متوجه شوند که توپ واقعا با دست وارد دروازه شد.

* با این حساب اگر با برزیل و انگلستان بازی کنید بردن کدام تیم برای شما خوشایندتر است؟

- صد در صد برزیل. آنها رقیب شماره یک و همیشگی ما هستند.

* چند روز پیش تیم اتلتیکو مادرید با مربیگری دیه گو سیمئونه آرژانتینی قهرمان لالیگا شد. بازی این تیم برابر بارسلونا را تماشا کردید؟

- او را کامل می‌شناسم. سرمربی ریورپلاته بود. تیم محبوب من. سیمئونه مربی جوان ولی خیلی با استعدادی است. تیم او ستاره‌های رئال و بارسا را نداشت ولی قهرمان شد. این خیلی مهم است.

* آیا از دیپلماسی ورزشی هم برای نزدیک‌تر کردن دو کشور استفاده کرده‌اید؟

- زمانی که برای والیبال زیر 17 سال تیم ایران اعزام می‌شد همکاری کردیم. برای فوتبال علاقمندی وجود دارد ولی مشکلات زیادی وجود دارد. زمان برگزاری لیگ‌ها فرق می‌کند. اختلاف زمانی خیلی زیاد است و نمی‌توان تیم‌ها را به سادگی جمع کرد. البته برای فوتسال کارهایی صورت گرفته و در تلاش هستیم تیم ملی آرژانتین به ایران بیاید.