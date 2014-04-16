آمادگی ارتقا و گسترش سطح کیفی و کمی سامانه های دفاعی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در این پیام امیر صالحی با اشاره به نامگذاری سال 93 از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای تحت عنوان فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی، آورده است: به فضل الهی همان ارتشیانی که با خلق صحنه های ناب همراهی و همدلی با امام و مردم در دوران انقلاب و ایثار و شهادت در دفاع مقدس، دشمنان نظام را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام گذاشتند، امروز و در سال اقتصاد و فرهنگ، با عزمی راسخ و با بهره گیری از مدیریت جهادی و تکیه بر جوانان مومن و متعهد، حماسه 35 سال حضور مستمر و خستگی ناپذیر خود را که با تقدیم بیش از 48هزار شهید حاصل شده، ادامه خواهد داد و ضمن تأکید بر آمادگی روحی و رزمی و ارتقا و گسترش سطح کیفی و کمی سامانه های دفاعی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، همچون گذشته حضوری گسترده و موثر در حوزه جنگ نرم و فعالیت های فرهنگی خواهد داشت.



متن کامل پیام فرمانده کل ارتش به شرح ذیل است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



درود به روح پر فتوح امام راحل و ارواح طیبه شهدا و سلام به رهبر مسلمانان جهان و فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و سلام و درود بیکران به دلاورمردان ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران و ملت سرافراز ایران اسلامی و تمام آنانی که در آزمون عهد، وفادار ماندند و در راه صیانت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سر و جان دادند.



بیست و نهم فروردین، روز حیات دوباره ارتش و سالروز اعتماد تاریخ ساز امام(ره) به این نیروی عظیم انقلابی، یادآور تجدید میثاق غیورمردانی است که جانانه و عاشقانه در راه تحقق آرمان های والا و انقلابی امام خود گام برداشتند تا با نثار جان خود، پیام انقلاب اسلامی ایران را به عنوان نقطة آغاز خیزش تفکر اسلامی تا دورترین کرانه‌های این کره خاکی ارسال کنند.



صدور پیام تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) در بیست و هشتم فروردین 1358 و حمایت قاطعانه ایشان از ارتشیان که موجب خلع سلاح بدخواهان و شکست توطئه مخالفان نظام در انحلال ارتش شد، همچون پیکانی زهرآگین بر قلب تمام دسیسه ها و نقشه های شوم استکبار و بدخواهان انقلاب نشست و روحیه ای دوچندان به فرزندان ملت بخشید. روحیه ای که زمینه ساز ظهور تفکر خودباوری و خوداتکایی در نیروهای مسلح شد و ایرانی مستقل و مقتدر را با محوریت فرهنگ اسلامی به جهانیان عرضه داشت.



اینک و به فضل الهی همان ارتشیانی که با خلق صحنه های ناب همراهی و همدلی با امام و مردم در دوران انقلاب، ایثار و شهادت در دفاع مقدس، دشمنان نظام را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام گذاشتند، امروز و در سال اقتصاد و فرهنگ، با عزمی راسخ و با بهره گیری از مدیریت جهادی و تکیه بر جوانان مومن و متعهد، حماسه 35 سال حضور مستمر و خستگی ناپذیر خود را که با تقدیم بیش از 48هزار شهید حاصل شده، ادامه خواهد داد و ضمن تأکید بر آمادگی روحی و رزمی و ارتقا و گسترش سطح کیفی و کمی سامانه های دفاعی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، همچون گذشته حضوری گسترده و موثر در حوزه جنگ نرم و فعالیت های فرهنگی خواهد داشت.



اینجانب ضمن تبریک هفته بزرگداشت ارتش به تمام همسنگرانم، به ویژه فرماندهان و کارکنان حماسه ساز و غیور نیروی زمینی قهرمان، یاد و خاطره امیر سرافراز ارتش اسلام، سپهبد علی صیاد شیرازی را گرامی می‌دارم و به روح پرفتوح امام شهیدان و شهدای والامقام انقلاب و جنگ تحمیلی، به ویژه شهدای گلگون کفن ارتش جمهوری اسلامی ایران که جان بر سر بیعت و پیمان گذاشتند تا به مدد خداوند، حافظ کیان نظام مقدس اسلامی و منتظران حضرتش باشند درود می فرستم و عزت و عظمت بیش از پیش کشور عزیزمان را در پرتو عنایات یگانه منجی عالم بشریت، حضرت ولی عصر(عج) و فرماندهی مدبرانه و دوراندیشانه نایب برحق آن حضرت، مقام معظم فرماندهی کل قوا، امام خامنه ای عزیز مسألت می‌نمایم