علیمحمد یوسفیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زلزله ۴ ریشتری در ساعت ۱۱:۳۹ دقیقه امروز در عمق ۸ کیلومتری زمین (محدوده سفیددشت و نوشآباد) اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، هماهنگیهای لازم با اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان انجام و تیمهای ارزیاب به مناطق شهری و روستایی کانون زلزله اعزام شدند.
وی با اشاره به نتایج اولیه بررسیهای میدانی ابراز کرد: خوشبختانه بر اساس گزارشهای دریافتی از تیمهای ارزیاب، تا این لحظه هیچگونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه گزارش نشده است.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: به منظور پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی و آرامش خاطر شهروندان، تمامی نیروهای امدادی، هلالاحمر، اورژانس، شهرداریها، دهیاریها و دستگاههای خدماترسان آب، برق و گاز تا اطلاع ثانوی در حالت آمادهباش کامل به سر میبرند.
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