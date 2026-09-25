علی‌محمد یوسفیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زلزله ۴ ریشتری در ساعت ۱۱:۳۹ دقیقه امروز در عمق ۸ کیلومتری زمین (محدوده سفیددشت و نوش‌آباد) اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، هماهنگی‌های لازم با اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان انجام و تیم‌های ارزیاب به مناطق شهری و روستایی کانون زلزله اعزام شدند.

وی با اشاره به نتایج اولیه بررسی‌های میدانی ابراز کرد: خوشبختانه بر اساس گزارش‌های دریافتی از تیم‌های ارزیاب، تا این لحظه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه گزارش نشده است.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: به منظور پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی و آرامش خاطر شهروندان، تمامی نیروهای امدادی، هلال‌احمر، اورژانس، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز تا اطلاع ثانوی در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌برند.