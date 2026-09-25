امام جمعه جاسک: انصارالله معادلات انرژی و امنیتی منطقه را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه جاسک ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به بسیجیان، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای نظامی و امنیتی، خانواده شهدا و مردم، اظهار کرد: الحمدلله برنامه‌های هفته دفاع مقدس با شکوه در سطح شهرستان برگزار شد و جا دارد از همه عزیزان به ویژه فرمانده سپاه شهرستان بابت این برنامه‌ها و همچنین همه کسانی که در برگزاری آنها همکاری کردند، تشکر کنم.

دعوت امام جمعه جاسک برای حضور در اجتماع جان‌فدایان

وی افزود: یک ویژه برنامه نیز روز یکشنبه پنجم مهرماه برگزار می‌شود و از همه عزیزان جان‌فدایان دعوت می‌کنم در این برنامه باشکوه حضور پیدا کنند، چرا که دشمن چشم طمع به این کشور، مردم، نظام و انقلاب دوخته است.

امام جمعه جاسک، ادامه داد: مردم با حضور خود امنیت را تضمین می‌کنند، دشمن را به عقب می‌رانند و محاسبات دشمن را تغییر می‌دهند. اتفاق بسیار بزرگی قرار است رقم بخورد و ان‌شاءالله در اجتماع بزرگ جان فدایان همه عزیزان شرکت کنند و کسانی را که می‌شناسید نیز دعوت کنید تا در این اجتماع بزرگ حضور پیدا کنند و عظمت و بزرگی ملت ایران به رخ جهانیان کشیده شود.

گرامیداشت علامه حسن‌زاده آملی

رستاخیز با گرامیداشت مناسبت‌های هفته، رحلت علامه حسن‌زاده آملی را نیز تسلیت گفت و بیان کرد: یاد این عالم بزرگ علامه عزیز را گرامی می‌داریم، یکی از علمای بزرگ ایران و شیعیان جهان و امت اسلامی که تعابیر بسیار زیبایی درباره این شخصیت بیان شده است.

وی عنوان کرد: عالم ربانی سالک توحیدی دانشمند ذوفنون دارای خلقیات والای انسانی، چهره‌ای نادر و فاخر که نمونه‌اش کم است، مردم عاشق دیدار علامه حسن‌زاده آملی بودند و به دنبال این بودند که لحظه‌ای ایشان را ببینند و زیارت کنند. بهترین جایگاه نصیب این شخصیت بزرگوار در جوار پیامبر گرامی اسلام و اهل‌بیت(ع) قرار بگیرد.

آیت الله شبیری زنجانی؛ عالمی محقق و صاحب جایگاه علمی

امام جمعه جاسک همچنین با اشاره به رحلت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، گفت: هفته گذشته ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی از مراجع تقلید را داشتیم که شاگردان بسیاری را تربیت کرد، از شاگردان و یاران باوفای امام راحل و از دوستان امام و از اساتید رهبر معظم انقلاب بود.

رستاخیز، افزود: رهبر معظم انقلاب علاقه ویژه‌ای به آیت‌الله شبیری زنجانی داشتند و در پیام ارتحال این عالم بزرگ چند نکته را بیان فرمودند، شخصیت محقق تسلط بر فنون مختلف استنباط، اهل تدبر و محضر افاده و استفاده که درباره یک شخصیت بیان می‌شود و نشانگر جایگاه علمی بزرگ این عالم است.

وی گفت: آیت‌الله شبیری زنجانی هم بر علم رجال مسلط بود، هم حافظه قوی داشت و روش منظمی برای بررسی روایات و آیات داشت و شاگردان زیادی را در مکتب امام صادق(ع) تربیت کرد. ان‌شاءالله بهترین جایگاه نصیب این عالم فرزانه و بزرگوار شود و خداوند متعال او را در جوار پیامبر گرامی اسلام و اهل‌بیت(ع) قرار دهد.

سید حسن نصرالله؛ یک راه و یک مکتب برای جبهه مقاومت

امام جمعه جاسک با اشاره به سالروز سید حسن نصرالله در ششم مهرماه، اظهار کرد: سید حسن نصرالله فقط یک فرمانده و فقط یک رهبر سیاسی نبود، بلکه یک راه و یک مکتب بود مانند حاج قاسم سلیمانی که اینها یک مکتب بودند و برای نسل‌های مختلف درس دارند.

وی بیان کرد: درس سید حسن نصرالله برای جبهه مقاومت و نیروهای مقاومت این است که راه مقاومت با محدودیت‌ها تمام نمی‌شود، بلکه با ابتکار عمل در مقابل دشمن باید ایستادگی کرد و ایمان به نصرت الهی داشت.

رستاخیز، ادامه داد: سید حسن نصرالله ایمان به نصرت الهی داشت و امروز راه او چراغ راه جبهه مقاومت و تداوم پیروزی‌ها در برابر دشمن است؛ ایستادگی، ایمان به خدا و باور به نصرت الهی درس شهید مقاومت سید حسن نصرالله است و یاد این سید بزرگوار را گرامی می‌داریم.

راه فرماندهان شهید دفاع مقدس ادامه دارد

وی همچنین با اشاره به هفتم مهرماه سالروز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس، گفت: در دهه ۶۰ هفتم مهرماه سال ۱۳۶۰ فرماندهان ارشد جنگ را از دست دادیم و شهید فکوری، نامجو، جهان‌آرا و دیگر فرماندهان به شهادت رسیدند، اما ایران اسلامی در دفاع مقدس پیروز شد.

امام جمعه جاسک، افزود: امروز هم ما در جنگ تحمیلی دوم و جنگ تحمیلی سوم فرماندهانی را دیدیم که راه را نشان دادند، اما دشمن را ذلیل کردیم؛ با رفتن فرماندهان راه شهدا و راه فرماندهان ادامه دارد و وقفه‌ای در کار آنها به وجود نمی‌آید.

علم، تقوا و آگاهی؛ مسیر ادامه راه شهدا

رستاخیز با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، گفت: این پیام نقشه راهی برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و فرصت‌ها به پیروزی‌هاست. وقتی نگاه کنیم، می‌توانیم تهدید را به فرصت و فرصت را به پیروزی تبدیل کنیم.

وی افزود: راه شناخت منازعه میان خیر و شر و جنگ حق و باطل این است که ما به یاد شهدای دانش‌آموز، شهدای دانشجو، معلم و اساتید دانشگاه باشیم. وقتی در مدارس و دانشگاه‌ها یاد این شهدا باشیم، خودبه‌خود خیر و شر مشخص می‌شود و معلوم است که دشمن در مدارس می‌خواهد خللی ایجاد کند.

امام جمعه جاسک، عنوان کرد: با یاد شهدای دانش‌آموز، معلم و اساتید دانشگاه می‌توانیم فتنه را خنثی کنیم. وظیفه اصلی نسل امروز مجهز شدن به علم، تقوا، اخلاق، دانایی و توانایی و شکستن مرزهای دانش است.

وی ادامه داد: وظیفه دانشگاه و وظیفه دانش‌آموز و دانشجو، حفاظت از هویت ملی و استقلال فرهنگی و ادامه راه شهدا با حفاظت از مدرسه است، نکته‌ای که در پیام رهبر معظم انقلاب وجود دارد.

رستاخیز گفت: فقدان شهدا باید به انگیزه‌ای برای حرکت، پیشرفت، مقاومت و تقویت جبهه حق تبدیل شود. مردم عزیز، راه پیروزی در نبرد تاریخی و ادامه راه شهدا، همین ابزار علم، تقوا و آگاهی است که دستور رهبر معظم انقلاب در مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها بود.

حضور مردم معادلات دشمن را تغییر داد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم در تجمعات، اظهار کرد: بالای ۲۱۰ شب مردم در تجمعات حضور پیدا کردند و در میدان‌های شهرهای مختلف حضور داشتند و شما نیز در این تجمعات حضور داشتید. مردم عزیز این یک جهاد بزرگ بود که رقم زدید.

امام جمعه جاسک، افزود: رئیس‌جمهور نیز وقتی پیام اقتدار ایران اسلامی را در سازمان ملل با سخنرانی خود بیان فرمودند، به حضور مردم در میدان اشاره کردند. حضور مردم و پیام مردم در خیابان این پیام را به جهانیان رساند که مردم جهاد کردند.

رستاخیز، بیان کرد: دشمن فقط به دنبال ضربه نظامی نیست، بلکه به دنبال فشار اقتصادی، جنگ روانی و تحریم‌هاست و همه اینها برای این است که جامعه را در مقابل نظام و انقلاب قرار دهد، اما شما مردم با حضورتان توطئه دشمن را خنثی کردید و معادلات دشمن را به هم زدید.

وی گفت: ایستادگی مردم در کنار قدرت دفاعی نیروهای مسلح و نظامی، شکست دشمن را رقم زد و باور مردم را بالا برد و حضور مردم باعث شد دشمن زمین‌گیر شود.

امام جمعه جاسک، تأکید کرد: این حضور را ادامه دهید و باشکوه‌تر حضور پیدا کنید، چرا که این حضور بسیار مهم، دشمن‌شکن و موجب برهم خوردن محاسبات دشمن است.

انصارالله معادلات انرژی منطقه را تغییر داد

رستاخیز در ادامه با اشاره به تحولات یمن، اظهار کرد: انصارالله یمن معادلات انرژی و امنیتی منطقه را تغییر داد. انصارالله قهرمان بعد از پیروزی بزرگ در سواحل غربی و آزادسازی مناطق مختلف استان‌های جوف و حمله به انبارهای سوخت ریاض و مخازن نفتی، صادرات نفت عربستان را متوقف کرد.

وی افزود: امروز انصارالله یمن به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای و به عنوان تعیین کننده انرژی قرار گرفته است. امروز آمریکا می‌خواست تنگه هرمز را باز کند، باب‌المندب بسته شد. این قدرت جبهه مقاومت است و خدا را برای پیروزی‌های جبهه مقاومت شکر می‌کنیم و ان‌شاءالله این پیروزی‌ها روزبه‌روز ادامه پیدا کند.

هیمنه آمریکا در جهان فرو خواهد پاشید

امام جمعه جاسک در پایان، گفت: یمن کتابی از انقلاب اسلامی است، اگر یمن پیروز شد، به برکت ملت عزیز ایران اسلامی، برابری امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب است.

رستاخیز، خاطرنشان کرد: ملت ایران بهترین ملت است ملتی که در مقابل ساواک ایستادگی کرد، در مقابل پهلوی ایستادگی کرد، در مقابل بعثی‌ها ایستادگی کرد، در برابر ناتو ایستادگی کرد، در برابر کشورهای خائن حاشیه خلیج فارس ایستادگی کرد، در برابر تمدن غرب‌زده مادی دنیا که تمدن شهوانی جزیره‌ای است مقابله کرد و در برابر فتنه‌های دهه ۷۰ و دهه ۸۰ ایستادگی کرد.

وی ادامه داد: شما ملت پیروز شدید. نتیجه این همه ایستادگی، نصرت الهی است. آمریکای جنایتکاری که نامش حرکت می‌داد و کشوری ساقط می‌شد، امروز درگیر این است که یک کشتی یا دو کشتی را از تنگه هرمز عبور دهد.

امام جمعه جاسک، تصریح کرد: این ذلت آمریکاست و این تحقیر آمریکاست. به سازمان ملل می‌گوید من می‌خواهم ملت ایران را نابود کنم. ای ترامپ قمارباز و دیوانه تو که درگیر تنگه هرمز هستی و توانایی نداری یک کشتی را از تنگه هرمز عبور دهی، توانایی مقابله با ملت ایران را نداری.

رستاخیز، خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله در آینده خواهید دید که چه کسی نابود خواهد شد. بدانید آمریکا به وسیله مقاومت شما مردم و ایستادگی نیروهای مسلح، ان‌شاءالله آن هیمنه آمریکا در جهان فرو خواهد پاشید.