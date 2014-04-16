دُربیکی رئیس شورای ارتباطات نمایشگاه کتاب تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی بابک دربیکی را به عنوان «مشاور رسانه‌ای رئیس نمایشگاه و رئیس شورای ارتباطات» بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منصوب کرد.

در حکم عباس صالحی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند فرهنگی جنابعالی به عنوان مشاور رسانه ای رئیس نمایشگاه و رئیس شورای ارتباطات بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند سبحان، در برنامه ریزی مناسب برای دستیابی به روش های کارآمد و هدفمند و پویا در تعامل با رسانه ها و ترغیب و تشویق اصحاب رسانه به انعکاس فعالیت های نمایشگاه موفق و موید باشید.

یونس شکرخواه، محمد سلطانی‌فر، مسعود کوثری، رحیم خستو، افشین محمدی، میرزابابا مطهری نژاد، حسین انتظامی، محمد خدادی، غلامرضا کاظمی دینان، محمدرضا دربیکی و حجت الاسلام و المسلمین حجت الله نیکی ملکی اعضای شورای ارتباطات هستند.