حجت الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مشکلات زیرساختی از اساسیترین و مهمترین مشکلات حوزه علمیه خراسان شمالی است که باتوجه به نقش مهم حوزه علمیه در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، این مهم بایستی بیشتر مورد توجه مسئولان استان قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه حوزه علمیه استان نیاز به توسعه زیرساختها دارد، گفت: شمار جوانان و نوجونان علاقهامند به تحصیل در حوزههای علمیه استان بسیار است، اما متاسفانه زیرساختها و تجهیزات مناسب نیست و امکان جذب این تعداد جوان و نوجوان مشتاق به تحصیل در حوزه وجود ندارد.
حجت الاسلام سالاری مکی اظهار کرد: به دلیل نوپا بودن خراسان شمالی و تراکم طلاب در شهرستان بجنورد بسیاری از مکانهای آموزشی حوزه علمیه استان استیجاری است که بایستی واقفان در این زمینه بیشتر وارد عمل شوند، چراکه وقف چشمگیر وقابل توجهی در زمینه حوزههای علمیه استان نداریم.
مسئول نمایندگی حوزه علمیه خراسان شمالی افزود: مدارس علمیه خراسان شمالی از دورههای گذشته تاکنون متکی به کمکهای دولتی نبوده و تنها با مشارکتهای مردمی اداره میشود.
به گزارش خبرنگار مهر. هم اکنون در خراسان شمالی ۱۵ حوزه علمیه شامل شش مدرسه خواهران و ۹ مدرسه برادران وجود دارد که یک هزار و ۲۰۰ طلبه در آن مشغول به تحصیل هستند.
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