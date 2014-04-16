وضعيت جسماني امام جمعه سنندج رو به بهبودي است

بابک قطبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بستري شدن امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري در بيمارستان، اظهار داشت: حاج ماموستا حسام الدین مجتهدی بامداد دیروز به علت خونریزی داخلی با مشکل ایست تنفسی و افت فشار خون به بیمارستان بعثت منتقل شده بود.

وی افزود: با لطف الهی، دعای خیر مردم و اقدامات درمانی صورت گرفته هم اکنون حال عمومی وی مناسب است و سیر بهبودی را طی می کند.

رئیس بیمارستان بعثت سنندج بیان کرد: یک تیم پزشکی ورزیده شامل متخصصین طب ارشد اورژانس، جراحی، بیهوشی، فوق تخصص گوارش و ریه و داخلی برای رسیدگی به شرایط امام جمعه سنندج تشکیل شده است.

قطبی در خصوص آخرین وضعیت ماموستا مجتهدی یادآور شد: علائم حیاتی از جمله فشار خون و وضعیت تنفس وی به حد ثبات رسیده و خونریزی دستگاه گوارش نیز قطع شده است.

وي گفت: تيم پزشكي بيمارستان بعثت سنندج از تمامي ظرفيت هاي در اختيار خود براي مداوا و بهبودي هر چه سريعتر امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي استفاده مي كند.