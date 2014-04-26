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۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۴۴

امام جمعه سنندج دار فاني را وداع گفت

امام جمعه سنندج دار فاني را وداع گفت

ماموستا مجتهدي امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري دار فاني را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري دقايقي قبل در يكي از بيمارستان هاي تهران دار فاني را وداع گفت.

امام جمعه سنندج از 24 فروردين ماه در سنندج بستري و بعد از پنج روز براي ادامه درمان به تهران منتقل شد ولي امروز ظهر و به رغم تلاش هاي تيم پزشكي دار فاني را وداع گفت.

ماموستا حسام الدين مجتهدي از چهره هاي برجسته مذهبي و ديني كشور بود كه در دو دوره به عنوان امام جمعه سنندج فعاليت كرد و از دو سال قبل نيز با راي مردم استان به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد.

خبرگزاري مهر درگذشت ماموستا مجتهدي امام جمعه سنندج و نماينده مردم اين استان در مجلس خبرگان رهبري را به مردم كردستان به ويژه خانواده آن مرحوم تسليت مي گويد.

کد مطلب 2278607

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