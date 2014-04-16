به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، هومن افاضلی مدیر فنی تیم ملی زیر 22 سال درباره مرحله چهارم اردوی انتخابی تیم ملی المپیک گفت: این آخرین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی زیر 22 سال بود که بازیکنان را ارزیابی کرده و گزارش کاملی را در اختیار کمیته فنی و توسعه قرار می دهیم تا بهره برداری لازم در این خصوص انجام شود.



وی افزود: در این اردو با توجه به اینکه اکثر بازیکنان در لیگ برتر بازی می کردند و دیدارهای فشرده ای را داشتند، از لحاظ جسمانی خسته بودند و این امری طبیعی است اما ما نیز برنامه های تمرینی ملی پوشان را به گونه ای طراحی کردیم که بتوانند در این اردو تمرینات متفاوتی را پشت سر بگذارند. از 140 بازیکنی که زیر نظر داشتیم حدود 125 بازیکن را به طور کامل در اردو ها ارزیابی کرده و تعداد باقیمانده نیز به خوبی شناخته شده هستند. در نهایت وینگادا با حضورش در ایران از بازیکنان فوق به اردوی اصلی تیم ملی دعوت خواهد کرد تا تمرینات جدی این تیم برای حضور در دیدارهای مهم پیش رو آغاز شود.



افاضلی در ادامه بیان کرد: این اردو قدم بزرگی برای تعیین سرنوشت تیم ملی زیر 22 سال بود. هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ رفتاری. چرا که باید بازیکنان را در هر برهه ای برای حضور در سطح بین المللی آماده کنیم. بازیکنانی که در این 4 مرحله از اردو حضور داشتند از لحاظ نوع تکنیک و تاکتیک نسبت به تیم ملی زیر 22 سال گذشته بسیار متفاوت تر هستند. علاوه بر اینکه تنوع بازیکن بیشتر بود، سبک های متفاوتی را توانستیم بر روی بازیکنان ارزیابی کنیم. این تیم منجسم تر و آینده دار تر از قبل در میادین حضور خواهد داشت و امیدوارم عملکرد درخشانی را در بازیهای پیش رو به ثبت برساند.