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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۲۰

درخواست برخی هواداران از کی‌روش؛

التماس می‌کنیم کریمی را به تیم ملی دعوت کنید!

التماس می‌کنیم کریمی را به تیم ملی دعوت کنید!

تعدادی از هواداران علی کریمی با در دست داشتن پلاکاردی مقابل درب استادیوم آزادی جمع شده و خواهان دعوت این بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ایران شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران امروز جمعه دومین تمرین خود را در ورزشگاه آزادی برگزار می‌کند. پیش از شروع تمرین، تعدادی از هواداران علی کریمی با در دست داشتن پلاکاردی، از سرمربی تیم ملی خواستند تا کریمی را به تیم ملی دعوت کند.

روی پلاکارد این افراد نوشته شده بود: " آقای کی‌روش عزیز! چطور می‌توانید اسطوره فراموش نشدنی و تکرار نشدنی فوتبال ایران و آسیا را فراموش کنید؟ ما هیچ اعتراضی نداریم ولی التماس می‌کنیم که کریمی را به تیم ملی دعوت کنید".

کارلوس کی‌روش هم که با اتومبیل قصد ورود به ورزشگاه آزادی را داشت، چند ثانیه برابر این هواداران توقف کرد و سپس بدون آنکه از اتومبیلش پیاده شود، به داخل مجموعه رفت.

این هواداران چند روز پیش هم مقابل باشگاه پرسپولیس تجمع کرده و خواهان بازگشت کریمی به پرسپولیس شده بودند.

کد مطلب 2273157

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