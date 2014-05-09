به گزارش خبرنگار مهر، رحمان احمدی در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در جمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: ما تمرینات خوبی در اردوی آفریقا داشتیم. از روز گذشته هم سری جدید تمرینات در تهران آغاز شده است. هرچند زمان زیادی را در این مدت از دست داده‌ایم ولی در اردوی اتریش با حضور سایر بازیکنان کامل می‌شویم و می‌توانیم تمرینات خوبی را انجام دهیم.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا مطرح شدن مسائل حاشیه‌ای از جمله برگزاری یک برنامه تلویزیونی درباره دروازه‌بانی تمرکزش را به هم نمی‌زند"؟، گفت: خیر؛ تمرکز من در زمین است. به حاشیه‌ها کاری ندارم. الان از شما می‌شنوم که چنین برنامه‌ای پخش شده است. این مسائل در هر صورت پیش می‌آید ولی مهم نیست و من کاری به آنها ندارم.

دروازه‌بان تیم ملی همچنین درباره میزان شانسش برای ایستادن درون دروازه تیم ملی در جام جهانی برزیل، گفت: مربی تیم تشخیص می‌دهد که چه کسی درون دروازه‌ باشد ولی من تمام تلاشم را به کار می‌برم تا در تمرینات خوب باشم.

احمدی در پایان در خصوص حمایت کی‌روش از وی و حضورش در اردوی آفریقا به رغم خط خوردن دیگر بازیکنان سپاهان، گفت: حمایت سرمربی از بازیکن، قطعا به بازیکن روحیه می‌دهد. من هم امیدوارم بهترین عملکرد را در تمرینات تیم ملی داشته باشم.