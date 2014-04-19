به گزارش خبرنگار مهر، سریال «مدینه» نوشته سعید نعمتالله روایت زنی است که هم قهرمان است و هم ضد قهرمان. او مدینه نام دارد و در یک قصه کاملا زنانه دچار فراز و نشیب هایی میشود.
به گفته سیروس مقدم، این سریال از «تا ثریا» هم زنانهتر است و فضای اجتماعی اقتصادی دارد. محوریت قصه درباره زنی است که اقتصاد یک خانواده را میچرخاند. در ادامه ناملایماتی سراغ او میآید، دچار فراز و نشیب هایی شده و به یک چالش و بحران میرسد.
تاکنون بیش از 10 قسمت متن نوشته شده و نقش مدینه را پریوش نظریه بازی میکند. مجید صالحی، آتیلا پسیانی، شبنم مقدمی، مهرداد صدیقیان و مهدی سلطانی از دیگر بازیگران این سریال هستند که به تهیهکنندگی زینب تقوایی برای ماه رمضان شبکه یک ساخته خواهد شد.
نخستین لوکیشن این سریال واقع در میدان قیام تهران است و فردا مقدم سریال را با حضور جمعی از مدیران شبکه یک و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلید میزند.
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