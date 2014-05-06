ادامه تصویربرداری «مدینه» در دهکده المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال ماه رمضانی شبکه یک به کارگردانی مقدم این روزها در شهرک چشمه دهکده المپیک و لوکیشن خانه مدینه، دنبال می‌شود.

تاکنون حدود 30درصد تصویربرداری این سریال انجام شده است و خشایار موحدیان هم همزمان تدوین سریال را انجام می‌دهد تا کار برای پخش در شب‌های ماه رمضان آماده شود.

«مدینه» داستان زنی است که پس از فوت همسرش جهان می‌خواهد به همراه پسر خوانده‌اش کارخانه جهان را به بهترین شکل ممکن اداره کند، اما همسر اول جهان مانع جدی او است.

پریوش نظریه در نقش مدینه، آتیلا پسیانی در نقش جهان، مهدی سلطانی در نقش عبدی، شبنم مقدمی در نقش روحی، مجید صالحی در نقش عزیز، بهزاد فراهانی در نقش بلبل، رضا رویگری در نقش شهرام، مهرداد صدیقیان در نقش بهمن، مهرداد ضیایی در نقش خسرو، مریم بوبانی در نقش طاهره و آناهیتا افشار در نقش هانیه بازیگران این سریال هستند.

عوال پشت دوربین سریال «مدینه» هم عبارتند از کارگردان: سیروس مقدم، نویسنده: سعید نعمت الله، تهیه کننده: زینب تقوایی، مدیر تصویر برداری: امیر معقولی، حسین قلی پور تصویر بردار 2، صدابردار: هادی افشار، طراح گریم: مجید اسکندری، مدیر تولید: سید حسین یعقوبی، طراح صحنه و لباس: آرزو غفوری، مدیر برنامه ریزی: فهیمه کمالی، دستیار کارگردان: صالح جوان، منشی صحنه: فرزانه خسرو آبادی، عکاس: بهرنگ دزفولی، مدیرتدارکات: رامین بهزادی.

این سریال در مجموعه‌های تلویزیونی شبکه یک و به تهیه کنندگی زینب تقوایی ساخته می‌شود.