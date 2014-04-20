کارگردان متهم به فساد اخلاقی از کنفرانس جو بایدن کنار گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، برایان سینگر کارگردان فیلم «مردان ایکس» که دو روز پیش متهم به سوءاستفاده جنسی از یک جوان هفده ساله شد، اجازه نیافت تا در کنفرانسی که قرار بود با حضور جو بایدن معاون رییس جمهوری آمریکا تشکیل می‌شود، شرکت کند.

در این کنفرانس که قرار است با عنوان «کنفرانس خلاقیت» در تاریخ دوم ماه می در واشنگتن تشکیل شود، جو بایدن در کنار جمعی از دست‌اندرکاران هنری و سیاسی حضور خواهد داشت. این کنفرانس با همکاری انجمن سینمای آمریکا، مایکروسافت و ای.بی.سی نیوز ترتیب داده شده و شام مطبوعاتی کاخ سفید نیز آن را تکمیل می‌کند.

برایان سینگر به تازگی از سوی مردی 31 ساله زیر سوال رفته که ادعا می کند در دهه 90 میلادی از سوی این کارگردان مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته است.

مایکل اف‌اگان سوم مردی است که شکایتی علیه این کارگردان به دادگاه تسلیم و ادعا کرده این کارگردان در آن زمان وی را که هفده سال داشت، به هاوایی برده و پس از استفاده از مواد مخدر به وی تجاوز کرد و برای ادامه این رابطه به وی پیشنهاد بازی در فیلم را داده بود. وی که همین هفته در یک کنفرانس خبری نیز شرکت کرد، اعلام کرد مادرش در سال 2000 برای این ماجرا به پلیس لس‌آنجلس شکایت کرد. سخنگوی پلیس اف‌بی‌آی نیز تایید کرد که چنین شکایتی در آن زمان صورت گرفته بود، اما این استدلال را که پلیس از تعقیب این ماجرا خودداری کرد بی‌معنی و خنده‌دار خواند.

وکیل سینگر نیز اعلام کرده چنین ادعایی سراپا کذب است و زمان طرح چنین شکایتی درست چندهفته پیش از اکران فیلم جدید «مردان ایکس» با عنوان «مردان ایکس: روزهای گذشته آینده» نشان‌دهنده تلاشی است که برای تشویش اذهان عمومی صورت می‌گیرد.

سینگر قرار بود در کنار شماری از متخصصان دنیای سرگرمی، تکنولوژی و سیاست در «کنفرانس خلاقیت» حضور داشته باشد. در این کنفرانس قدرت این متخصصان در زمینه تدبیر اقتصادی و نوآوری مورد بررسی قرار می گیرد. مورگان اسپورلاک فیلمساز، شان بیلی رییس تولیدات دیسنی و تونی گلدوین بازیگر از دیگر شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند.

شاکی در این دادخواست حقوقی این کارگردان را یکی از اعضای گروهی از افراد دست‌اندرکار در صنعت سرگرمی خوانده که از پسران نوجوان بهره‌برداری می‌کنند. یکی از دیگر اعضای این گروه که فعالیتی اینترنتی داشت سال ۲۰۰۴ به دلیل موردی مشابه محکوم شد.

سینگر در جدیدترین اظهارنظرش در این باره گفته است در زمان اعلام شده در دادخواست، در هاوایی حضور نداشت.