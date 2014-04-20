حقآبه تامین شود برای رسیدن به تراز اکولوژیکی دریاچه ارومیه 20 سال زمان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری ظهر یکشنبه در جلسه مشترک ستاد ملی احیا دریاچه ارومیه و کارگروه استانی مدیریت حوضه آبریز دریاچه بابیان اینکه کوچک سازی، محدود کردن دریاچه و یا قطعه قطعه کردن دریاچه به هیچ وجه مورد نظر مدیران اجرایی در استان نیست، اظهار داشت: در صورتیکه بتوان بامدیریت صحیح منابع آب؛ مشارکت همگانی و مردم و با صرفه جویی در مصارف، یک میلیارد مترمکعب آب علاوه بر حقآبه 1.3 میلیارد مترمکعبی دریاچه صرفه جویی و رهاسازی شود در یک دروه درازمدت 20 ساله می توان سطح آب را به میزان تراز اکولوژیکی آن رساند.

وی با بیان اینکه کارگروه استانی احیای دریاچه ارومیه با دردستور کارقراردادن محورهای 19 گانه مصوب هیئت دولت 22 طرح و پروژه را در بخش مدیریت منابع آب، مدیریت اصولی تولیدات کشاورزی و حفاظت از محیط زیست مشخص و برای اجرا اولویت بندی کرده، اعلام کرد: بحران دریاچه ارومیه به شکل فزاینده ای در حال شدت گرفتن بوده که باید با هماهنگی و انسجام در تمامی بخش ها طرح های نجات بخشی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تسریع شود.

ضرورت بازنگری در پروژه های انتقال آب از سد زرینه رود به آذربایجان شرقی

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه با تاکید بر اهمیت مدیریت صحیح منابع آب حوضه آبریز دریاچه گفت: رودخانه زرینه رود نزدیک به 50 درصد حجم آب ورودی به دریاچه را برعهده دارد و خط نخست انتقال آب سالانه 150 میلیون مترمکعب آب را از این محل منتقل می‌کند که در شرایط کم آبی و بحرانی دریاچه می‌بایست ضمن بازنگری در اجرای خط دوم انتقال آب به شهر تبریز، بررسی‌ها لازم برای اجرای طرح انتقال آب از سدهای مشرف و نزدیک به شهر تبریز و جایگزینی آن با خط نخست انتقال انجام گیرد.

بهادری تسریع در اجرای پروژه های ذخیره‌سازی و انتقال آب از آبراهه‌های مرزی به دریاچه، بازگشایی مسیر رودخانه‌ای منتهی به دریاچه، واقعی‌سازی بهای آب مصرفی، آگاه سازی و جلب مشارکت مردم در اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف و جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز از آبهای سطحی واقع در زیرحوضه آبریز دریاچه را از پروژه های مصوب در کارگروه استانی مدیریت دریاچه ارومیه عنوان کرد.

تسریع در پروژه های انتقال آب میان حوضه ای برای احیای دریاچه ارومیه

وی با اشاره به تاکیدات مسئولان عالی رتبه در خصوص ضرورت مدیریت آبهای مرزی، با عنوان اینکه حوضه آبریز ارس و گلاس در آذربایجان غربی از درجه اهمیت بسیار بالای برخودار بوده که می توان با تغذیه آبخوانهای مشرف به دریاچه منبع آبی پایداری برای آب مورد نیاز دریاچه تامین کرد، افزود: در حوضه گلاس انتقال 745 میلیون مترمکعب آب به دریاچه برنامه ریزی شده است که در حال اجرا است اما بدلیل کمبود اعتبار از سرعت کمی برخوردار است.

معاون امور عمرانی استاندار در ادامه به پروژه انتقال آب از حوضه ارس نیز اشاره و با بیان اینکه انتقال 350 میلیون مترمکعب از این حوضه پیش بینی شده است که اعتبار آن نیز مصوب شده و تنها لازم است تا نسبت به شروع عملیات اجرایی آن اهتمام شود، اذعان داشت: بازگشایی مسیر آبراهه های ورودی به دریاچه، جلوگیری از توسعه سطحی اراضی زیر کشت، توسعه نهاده های کشاورزی و افزایش بهره وری تولید، آیش بندی زمین های کشاورزی و اجرای طرح های آبخیزداری با محوریت تغذیه آبخوان ها از جمله برنامه های این کارگروه است.

بهادری اصلاح روشهای کشت در مزارع و توسعه شبکه های آبیاری مدرن، استفاده از روشهای نوین انتقال آب به مزارع و جلوگیری از هدررفت آب و آگاهسازی بهره برداران و کشاورزان را از دیگر برنامه های مصوب بخش کشاورزی در خوضه آبریز دریاچه ارومیه برشمرد و گفت: در بخش پروژه های مصوب حوزه حفاظت از محیط زیست نیز عمده مباحث نظارتی و حاکمیتی مورد نظر مسئولان اجرایی است که برنامه ریزی جامعی نیز انجام گرفته است.

وی خرید و تجهیز سامانه‌های سنجش مورد نیاز ، کمک به چرخش هیدرولوژی آب دریاچه میان بخش های شمالی و جنوبی با بازگشایی مسیر در چل میانگذر دریاچه ارومیه را از دیگر ماموریت‌های سازمان حفاظت محیط زیست در حوضه آبریز دریاچه اعلام کرد.

در ادامه این نشست مدیران کل جهاد کشاورزی، محیط زیست و شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گزارش جامعی از طرحها و برنامه های در دست اجرا ارائه کردند.