به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از حدود 70 نفر از عوامل و دست‌اندرکاران تهیه برترین برنامه‌های نوروزی سیما در حال برگزاری است.

این برنامه با اجرای مجید یراق‌بافان و با حضور علی دارابی معاون صدا و سیما و مدیران تمام شبکه‌های رسانه ملی آغاز شده است.

سردار بهمن کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و رییس ستاد مرکزی راهیان نور، احمدعلی کیخواه و مهناز مظاهری معاونان سازمان حفظ محیط زیست و برخی دیگر از مدیران این سازمان، سردار اسکندر مومنی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، شهاب مرادی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، کفاشیان رییس فدراسیون فوتبال، سردار سعید منتظر المهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی و نیز علیرضا حیدری نائب رییس فدراسیون کشتی کشور و جمعی از مدیران و برنامه سازان برتر نوروز 93 از جمله حاضران در این مراسم هستند.