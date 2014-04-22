ورود آمریکا به پرونده انتخابات پارلمانی عراق/بیکرافت خواستار حضور ناظران بین المللی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق در دیدار با رابرت استفان بیکرافت سفیر آمریکا در بغداد، درباره انتخابات پارلمانی آتی عراق بحث و تبادل نظر کرد.

النجیفی تاکید کرد عراق در مرحله دشوار و بی نهایت مهمی به سر می برد.



بر اساس بیانیه دفتر رئیس پارلمان عراق، النجیفی در دیدار با سفیر آمریکا، روابط دوجانبه و راههای تقویت آن و همچنین آخرین تحولات عراق به ویژه پرونده انتخابات پارلمانی را بررسی کرد.

طرفین در این دیدار بر اهمیت برگزاری انتخابات در موعد مقرر و فراهم شدن تمام شرایط لازم برای برگزاری سالم و شفاف آن و تسهیل ورود رای دهندگان به حوزه های اخذ رای تاکید کردند.

دو طرف بر ضرورت نظارت بر انتخابات از سوی جامعه بین المللی به منظور تضمین شفاف برگزار شدن آن تاکید کردند.

رئیس پارلمان عراق همچنین در بیانیه ای دیگر اعلام کرد حوادث وحشیانه تروریستی که در اغلب مناطق عراق رخ می دهد، تلاشی برای هدف قرار دادن روند سیاسی و به شکست کشاندن آن و قرار دادن کشور در مسیر ناشناخته است.

النجیفی از همه عراقیها خواست با قدرت با این طرح شوم که خواسته های ملت را هدف قرار داده، با شرکت در انتخابات مقابله کنند و این رویداد قانونی را نادیده نگیرند.

از سوی دیگر کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از تکمیل آمادگیها برای برگزاری انتخابات خبر داد. خضیر الخزاعی معاون رئیس جمهوری عراق هم بر ضرورت انجام تلاشهای بیشتر برای موفق برگزار شدن انتخابات پارلمانی 30 آوریل( 10 اردیبهشت) تاکید کرد.

کمیسیون حقوقی پارلمان عراق هم اعلام کرد امکان انتخاب رئیس جمهوری به صورت مستقیم از طریق برگزاری انتخابات وجود ندارد.

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، ائتلاف المواطن به رهبری سید عمار حکیم، ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی و ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی از جمله ائتلافهای مهم سیاسی شرکت کننده در انتخابات پارلمانی عراق به شمار می روند که تعداد ائتلافهای شرکت کننده به 36 ائتلاف می رسد.