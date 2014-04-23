محمدی به دیدار پایانی راه یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا از صبح امروز (چهارشنبه) با مسابقات چهار وزن اول در شهر آستانه قزاقستان آغاز شد. در وزن 65 کیلوگرم سیداحمد محمدی در دور نخست با نتیجه 10 بر صفر از سد راجنش راجنش از هند گذشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

وی در این مرحله دوران ژوگازیف کشتی گیر قزاقستانی را با نتیجه قاطعانه 14 بر 4 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. این کشتی‌گیر در این مرحله نیز با نتیجه 10 بر صفر باتچلون از مغولستان را شکست داد و به دیدار پایانی صعود کرد.