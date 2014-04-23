  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۳۹

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کشتی قهرمانی آسیا؛

محمدی به دیدار پایانی راه یافت

محمدی به دیدار پایانی راه یافت

سیداحمد محمدی به دیدار پایانی وزن 65 کیلوگرم رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا در قزاقستان راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا از صبح امروز (چهارشنبه) با مسابقات چهار وزن اول در شهر آستانه قزاقستان آغاز شد. در وزن 65 کیلوگرم سیداحمد محمدی در دور نخست با نتیجه 10 بر صفر از سد راجنش راجنش از هند گذشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

وی در این مرحله دوران ژوگازیف کشتی گیر قزاقستانی را با نتیجه قاطعانه 14 بر 4 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. این کشتی‌گیر  در این مرحله نیز با نتیجه 10 بر صفر باتچلون از مغولستان را شکست داد و به دیدار پایانی صعود کرد.

کد مطلب 2276689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها