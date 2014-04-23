به گزارش خبرگزاری مهر، "حجت الله ابراهيميان"، رایزن فرهنگی ایران در اندونزی با "قریش شهاب" وزیر سابق دین و صاحب تفسیر «المصباح» در محل مرکز مطالعات قرآن دیدار و گفتگو کرد.

شهاب ضرورت نشست‌های علمی در زمینه‌های قرآنی در اندونزی را مهم توصیف کرد و یادآور شد: شایسته است با برگزاری نشست‌های علمی سوء تفاهمات میان علما و مردم برطرف شود.

وي گفت: ما معتقد به احترام به همه آرا و نظراتي که با استدلال ، عقل و قرآن همراه باشد، هستیم . ما با اینکه از زمره شیعیان نیستیم ولی چون تفکر شیعی بهره‌مند از استدلال است لذا پذیرای آن هستیم.

ابراهیمیان گفت: عالمان شیعی نقش زمان و مکان در اجتهاد را مؤثر می‌دانند و امروزه نشست‌ها و سمینارهای علمی در این زمینه در شهر قم مرکز ثقل مباحث علمیمان برگزار می‌گردد و حتی سمیناري با عنوان «نقش زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه امام خمینی(ره) در شهر مقدس قم برگزار شد که در آن سمینار بزرگ علمی ده‌ها مقاله علمی در این خصوص از طرف دانشمندان سنی و شیعی ارائه گردید.

قریش شهاب سؤال دوم را اینگونه مطرح کرد: ما علمای اهل سنت به کتاب «بخاری» احترام زیادی قایل هستیم و معتقدیم بعد از قرآن کتاب بخاری مستند است. البته در این خصوص اختلافاتی وجود دارد؛ اکثرا معتقدند همه کلمات کتاب بخاری حجت است و بنده معتقدم اینچنین نیست که تمام کلمات بخاری درست باشد؛ حال سؤال این است که کتاب کافی کلینی که با عنوان منبع برای عالمان شیعی مطرح است، آیا درجه‌ای به اندازی بخاری نزد ما دارد و تمام کلمات آن حجت است؟

رایزن فرهنگی کشورمان در پاسخ گفت: منابع شیعی عبارتند از قرآن، سنت، اجماع و عقل. و در سنت چهار کتاب را به عنوان کتب مرجع و معتبر قبول داریم: کافی، تهذیب، استبصار و من لایحضره الفقیه. در عین حال که این چهار کتاب را منبع معتبر می‌دانیم اما معتقدیم که قرآن قطعی الصدور و ظنی الدلاله و سنت ظنی الصدور و قطعی الدلاله است.

در ادامه قریش شهاب افزود: کسانی که امروزه علیه تشیع ترویج می‌کنند، استنادشان به کتب قدیمی شیعه است و لذا باید اطلاع رسانی شود که عالمان معاصر شیعی تحکم به رأی و نظر سابق ندارند و این مطلب در میان بزرگان اهل سنت روشن شود. آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي شخصیتی هستند فقیه كه اهانت به صحابه را حرام می‌دانند و امروز باید عالمان دینی بیش از هر زمان دیگر نسبت به حفظ اصل اسلام دغدغه داشته باشند. شایسته است عالمان دینی از ایران به اندونزی و نیز از اندونزی به ایران و شهر قم مسافرت کنند تا ابهاماتی که وجود دارد، برطرف شود.

در اين ديدار همچنين در خصوص برگزاري سمینارهای سال ۹۳ رایزنی فرهنگی ايران با عنوان‌های "زن از دیدگاه امام جعفر صادق(ع) و امام شافعی"، سمینار بین المللی حج بحث و تبادل نظر شد.

در پایان رایزن فرهنگی قدیمی‌ترین سنگ مضجع شریف امام رضا(ع) را به وزیر سابق دین اندونزی اهدا کرد.

استاد قریش شهاب این روزها علاوه بر حضور در مراکز علمی به عنوان استاد قرآنی برنامه های متعددی در تلویزیون اندونزی برگزار می نماید.

