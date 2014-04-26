اعزام کاروان سلامت هلال احمر مهدیشهر به روستای ده صوفیان

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقا یحیایی صبح شنبه در جلسه بررسی عملکرد کاروان های اعزامی سلامت جمعیت هلال احمر شهرستان مهدیشهر به روستاهای منطقه در محل این جمعیت گفت: حمایت از زندگی و سلامت انسان¬ها، تلاش برای تسکین آلام بشری و تامین احترام انسان¬ها از مهمترین اهداف این جمعیت است.

وی با بیان اینکه ارائه خدمت به روستاییان محروم در قالب اعزام کاروان های سلامت در این راستا است خاطرنشان کرد: این کاروانها زمینه ساز حمایت از اقشار نیازمند با بهره مندی از توان و تخصص داوطلبان و هدایت مناسب امکانات و تجهیزات در راستای اثربخشی برنامه ها می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهدیشهر ادامه داد: در همین راستا و به مناسبت هفته سلامت یک کاروان متشکل از یک پزشک، چهار پرستار و داوطلب به روستای محروم ده صوفیان اعزام شدند.

یحیایی در پایان خاطرنشان کرد: تعداد 19 نفر، از خدمات ویزیت رایگان، کلاس¬های امدادی، مشاوره خانواده و داروی رایگان بهره مند شدند و تعداد 20 بسته بهداشتی بین خانواده های این روستا توزیع شد.