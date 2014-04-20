به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که از چهارشنبه هفته گذشته تمرینات خود را در آفریقای جنوبی آغاز کرده است، امروز یکشنبه استراحت می‌کند. کارلوس کی‌روش در روزهای گذشته کارهای بدنسازی را در دستور کار قرار داده و به همین خاطر امروز به بازیکنان ملی پوش استراحت داده است. ضمن اینکه بازیکنان فولاد و نفت تهران هم روز گذشته به جمع سایر ملی پوشان پیوستند و به خاطر خستگی، آنها هم به استراحت می‌پردازند.

تمرینات تیم ملی فردا از سر گرفته می‌شود. قرار است فردا بازیکنان ملی پوش استقلال به همراه مجید صالح به کاروان ایران در آفریقای جنوبی اضافه شوند. اردوی تیم ملی تا روز هفدهم اردیبهشت در آفریقای جنوبی ادامه دارد.