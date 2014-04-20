  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ فروردین ۱۳۹۳، ۱۱:۲۷

اخبار مهر از آفریقای جنوبی؛

تمرین تیم ملی امروز تعطیل است/ کی‌روش به بازیکنان  استراحت داد

تمرین تیم ملی امروز تعطیل است/ کی‌روش به بازیکنان  استراحت داد

تمرین تیم ملی فوتبال ایران امروز با نظر کارلوس کی‌روش تعطیل است و بازیکنان بعد از چند روز بدنسازی به استراحت می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که از چهارشنبه هفته گذشته تمرینات خود را در آفریقای جنوبی آغاز کرده است، امروز یکشنبه استراحت می‌کند. کارلوس کی‌روش در روزهای گذشته کارهای بدنسازی را در دستور کار قرار داده و به همین خاطر امروز به بازیکنان ملی پوش استراحت داده است. ضمن اینکه بازیکنان فولاد و نفت تهران هم روز گذشته به جمع سایر ملی پوشان پیوستند و به خاطر خستگی، آنها هم به استراحت می‌پردازند.

تمرینات تیم ملی فردا از سر گرفته می‌شود. قرار است فردا بازیکنان ملی پوش استقلال به همراه مجید صالح به کاروان ایران در آفریقای جنوبی اضافه شوند. اردوی تیم ملی تا روز هفدهم اردیبهشت در آفریقای جنوبی ادامه دارد.

کد مطلب 2274326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها