به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی‌روش پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم موروکا سوآلوز در اردوی آفریقای جنوبی اظهار کرد: هدف ما در این مسابقه برد و باخت نبود بلکه فقط بازی تمرینی بود تا نقاط ضعف و قوت تیم را شناسایی کنیم و شناخت کافی از ملی پوشان داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: تمرین بدنسازی و تاکتیکی برای رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت تا به سطح مطلوب‌تر برسیم.

کی‌روش در ادامه صحبت هایش گفت: تا آخر ایستاده‌ام که تیم ملی در جام جهانی حضور قوی و خوبی داشته باشد به شرطی که همه از تیم ملی حمایت خوبی بکنند. هر چقدر که بتوانم و هر آنچه در توان دارم برای تیم ملی و مردم ایران انجام می‌دهم و برای موفقیت تیم ملی ایران حتما مبارزه می‌کنم.



وی درباره 10 نفره کردن تیم در دقیقه 80 این دیدار گفت: ما فقط اینجا آمده ایم که کار بکنیم و بازیکنان باید در این اردوها به آمادگی تکنیکی ، روحی ، تاکتیکی و همینطور به آمادگی کامل فیزیکی برسند. من و کادر فنی تیم ملی، و همگی بازیکنان دست به دست هم دادیم تا بتوانیم بهترین نتیجه را در جام جهانی بگیریم و رضایت مردم ایران را جلب کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که با خبرنگار واحد مرکزی خبر در آفریقای جنوبی گفتگو می کرد ادامه داد: تصمیمات درباره تیم ملی، در تعامل با فدراسیون فوتبال و رییس آن، وزارت ورزش، وزیر ورزش و همینطور کمیته جام جهانی گرفته شده بود.

کی روش از حمایت مردم ایران از تیم ملی قدردانی کرد و گفت: همه توانم را برای موفقیت تیم ملی در جام جهانی بکار خواهم گرفت.

تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار تدارکاتی خود در آفریقای جنوبی که ساعت 12:30 امروز سه شنبه به وقت تهران در ژوهانسبورگ برگزار شد توانست با نتیجه 5 بر صفر تیم باشگاهی موروکا سوآلوز را شکست بدهد. پیام صادقیان، محمدرضا خلعتبری، رضا نوروزی و کریم انصاریفرد (دو بار) برای ایران در این مسابقه گلزنی کردند.