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۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۱۱

کی روش پس از اولین دیدار تدارکاتی:

با تمام توانم برای موفقیت ایران مبارزه می‌کنم/ نیازمند حمایت همه هستیم

با تمام توانم برای موفقیت ایران مبارزه می‌کنم/ نیازمند حمایت همه هستیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه نتیجه بازی تدارکاتی در اردوی آفریقا برایش اهمیتی ندارد، از ادامه تمرینات بدنسازی و تاکتیکی برای رسیدن بازیکنان به سطح مطلوب‌تر خبر داد. کی‌روش همچنین تاکید کرد که برای موفقیت تیم ملی فوتبال ایران تا آخر ایستاده است و از هیچ تلاشی برای موفقیت این تیم فروگذار نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کی‌روش پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم موروکا سوآلوز در اردوی آفریقای جنوبی اظهار کرد: هدف ما در این مسابقه برد و باخت نبود بلکه فقط بازی تمرینی بود تا نقاط ضعف و قوت تیم را شناسایی کنیم و شناخت کافی از ملی پوشان داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: تمرین بدنسازی و تاکتیکی برای رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت تا به سطح مطلوب‌تر برسیم.

کی‌روش در ادامه صحبت هایش گفت: تا آخر ایستاده‌ام که تیم ملی در جام جهانی حضور قوی و خوبی داشته باشد به شرطی که همه از تیم ملی حمایت خوبی بکنند. هر چقدر که بتوانم و هر آنچه در توان دارم برای تیم ملی و مردم ایران انجام می‌دهم و برای موفقیت تیم ملی ایران حتما مبارزه می‌کنم.

وی درباره 10 نفره کردن تیم در دقیقه 80 این دیدار گفت: ما فقط اینجا آمده ایم که کار بکنیم و بازیکنان باید در این اردوها به آمادگی تکنیکی ، روحی ، تاکتیکی و همینطور به آمادگی کامل فیزیکی برسند. من و کادر فنی تیم ملی، و همگی بازیکنان دست به دست هم دادیم تا بتوانیم بهترین نتیجه را در جام جهانی بگیریم و رضایت مردم ایران را جلب کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که با خبرنگار واحد مرکزی خبر در آفریقای جنوبی گفتگو می کرد ادامه داد: تصمیمات درباره تیم ملی، در تعامل با فدراسیون فوتبال و رییس آن، وزارت ورزش، وزیر ورزش و همینطور کمیته جام جهانی گرفته شده بود.

کی روش از حمایت مردم ایران از تیم ملی قدردانی کرد و گفت: همه توانم را برای موفقیت تیم ملی در جام جهانی بکار خواهم گرفت.

تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار تدارکاتی خود در آفریقای جنوبی که ساعت 12:30 امروز سه شنبه به وقت تهران در ژوهانسبورگ برگزار شد توانست با نتیجه 5 بر صفر تیم باشگاهی موروکا سوآلوز را شکست بدهد. پیام صادقیان، محمدرضا خلعتبری، رضا نوروزی و کریم انصاریفرد (دو بار) برای ایران در این مسابقه گلزنی کردند.

کد مطلب 2276130

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