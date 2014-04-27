حسین محجوبی هنرمند نقاش پیشکسوت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 26 اردیبهشت سالروز تولد من است که به همین مناسبت گالری ایده قصد دارد برنامه‌ای برای من در پردیس ملت برگزار کند.

وی افزود: قرار بر این شده که طی مراسمی هم کیک تولدم را ببرم و هم تعدای از تابلوهایم به صورت نمایشگاهی یک روزه در پردیس ملت به نمایش درآید كه این آثار از ميان مجموعه‌هايی چون سماع، اسب‌ها و درخت‌ها و ساختمان‌های من است.

اين نقاش پيشكوت آرزويش را ساخت و راه‌اندازی موزه هنرهاي معاصر رشت دانست و بيان كرد: ساخت اين موزه آرزوی 37 ساله من است كه اميدوارم امسال اين موزه ساخته و افتتاح شود. اين موزه بدهي من به هنرمندان گيلكي است كه بايد آن را ادا كنم.

وي در مورد برنامه‌هاي سالروز تولدش توضيح داد: مديريت گالري ايده كه قصد دارد اين مراسم را برگزار کند، فيلمي هم تهيه كرده است كه در آن روز پخش خواهد شد. همچنين در برنامه‌اي با حضور يكي از روزنامه‌نگاران حوزه هنرهاي تجسمي نشستي براي نقد و بررسي آثارم برگزار مي‌شود.

حسین محجوبی، نقاش صاحب‌نام معاصر ایران و از چهره‌های بین‌المللی هنر نقاشی است كه در سال 1309 در شهر لاهيجان به دنيا آمد و از نوجوانی به نقاشی روی آورد. در سال ۱۳۲۹ بر اثر یک اتفاق به کمک دکتر محمدعلى مجتهدى براى ادامه تحصیلات متوسطه به دبیرستان البرز تهران رفت و سپس در سال ۱۳۳۸ در رشته معماری فضای سبز از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد.

محجوبی و آثار نقاشی او در ایران و جهان شناخته‌شده هستند. از جمله کارهای ماندگار او در زمینه رشته تحصیلی‌اش، طراحی پارک ساعی تهران است.

مراسم نشست نقد و بررسي آثار محجوبي ساعت 16 روز 26 اردیبهشت ماه در گالری ایده برگزار خواهد شد.