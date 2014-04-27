  1. بین الملل
روزنامه لبنانی الدیار:

سفیر جدید ایران در بیروت تعیین شد/ برنامه خداحافظی رکن‌آبادی با مقامات لبنانی

یک روزنامه لبنانی در گزارشی از تعیین سفیر جدید ایران در بیروت و آغاز ملاقاتهای خداحافظی "غضنفر رکن آبادی" با مقامات لبنانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الدیار امروز در گزارشی اعلام کرد: "غضنفر رکن آبادی" سفیر ایران در بیروت اخیرا در ملاقات با برخی شخصیتهای سیاسی لبنانی که به دیدار وی رفته اند از نزدیک بودن زمان پایان ماموریت خود خبر داده است.

رکن آبادی همچنین اعلام کرده است که به زودی ملاقاتهای خداحافظی اش را با مقامات لبنانی آغاز خواهد کرد و جانشین وی نیز از سوی وزارت خارجه ایران تعیین شده است.

وی افزوده است که "فتح علی" سفیر سابق ایران در ازبکستان و از معاونان اقتصادی وزارت امور خارجه ایران به عنوان سفیر جدید ایران در بیروت تعیین شده است.

