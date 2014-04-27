به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الدیار امروز در گزارشی اعلام کرد: "غضنفر رکن آبادی" سفیر ایران در بیروت اخیرا در ملاقات با برخی شخصیتهای سیاسی لبنانی که به دیدار وی رفته اند از نزدیک بودن زمان پایان ماموریت خود خبر داده است.

رکن آبادی همچنین اعلام کرده است که به زودی ملاقاتهای خداحافظی اش را با مقامات لبنانی آغاز خواهد کرد و جانشین وی نیز از سوی وزارت خارجه ایران تعیین شده است.

وی افزوده است که "فتح علی" سفیر سابق ایران در ازبکستان و از معاونان اقتصادی وزارت امور خارجه ایران به عنوان سفیر جدید ایران در بیروت تعیین شده است.