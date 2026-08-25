گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه و همزمان با دومین روز هفته دولت، دو طرح عمرانی در بخش دیره شهرستان گیلانغرب با حضور حشمت رضایی، فرماندار شهرستان گیلانغرب، و جمعی از مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این طرحها به نمایندگی از مجموعه پروژههای عمرانی اجراشده در بخش دیره و با هدف توسعه زیرساختهای روستایی و بهبود وضعیت معابر و خدمات عمرانی این منطقه افتتاح شدند.
یکی از طرحهای افتتاحشده، پروژه آسفالت روستای نثار دیره بود که در مساحتی بالغ بر ۹ هزار مترمربع اجرا شده و برای آن ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
همچنین طرح آسفالت شهرک دیره نیز با مساحت ۷ هزار مترمربع و با اعتبار ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اجرا و همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
بر اساس این گزارش، مجموع اعتبارات هزینهشده برای اجرای طرحهای عمرانی بخش دیره در مجموع به ۱۱ میلیارد تومان میرسد که از محل اعتبارات دهیاریها تأمین شده است.
این اعتبارات برای اجرای مجموعهای از طرحهای عمرانی در بخش دیره هزینه شده که از جمله آنها میتوان به بتنریزی، احداث کانال سنگی، زیرسازی و آسفالت معابر، جدولگذاری، سنگفرش و احداث پل اشاره کرد.
طرحهای افتتاحشده با همکاری بخشداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا شدهاند و بخشی از اقدامات انجامشده برای ارتقای زیرساختهای عمرانی و بهبود شرایط معابر در بخش دیره شهرستان گیلانغرب به شمار میروند.
این پروژهها در چارچوب برنامههای هفته دولت و با هدف تقویت زیرساختهای مناطق روستایی و ارتقای کیفیت خدمات عمرانی به مردم منطقه به بهرهبرداری رسیدند
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