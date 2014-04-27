رهبر حزب کار رژیم صهیونیستی خواهان ازسرگیری مذاکرات سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرای الیوم، در تحقق توافق میان فتح و حماس و در ادامه آن اعلام توقف مذاکرات سازش از سوی رژیم صهیونیستی و بروز اختلافات متعدد در کابینه این رژیم، "اسحاق هرتزوگ" رئیس حزب کار و رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون اسرائیل اعلام کرد: شیوه ای که بنیامین نتانیاهو تاکنون مذاکرات صلح را به پیش برده، شکست جدیدی برای دولت وی است.

وی همچنین خواهان تشکیل یک ائتلاف دولتی جدید به ریاست حزب کار رژیم صهیونیستی به منظور پیشبرد روند مذاکرات سازش شد.

هرتزوگ همچنین از "تزیپی لیونی" وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و رهبر حزب "جنبش" و همچنین "یئیر لاپید" وزیر دارایی و رهبر حزب "آینده" که هردو از احزاب چپگرای رژیم صهیونیستی محسوب می شوند خواست که در صورت قطع همکاریها با تشکیلات خودگردان فلسطین از ائتلاف حاکم به رهبری حزب "لیکود" و به ریاست نتانیاهو، خارج شوند.

وی افزود: اسرائیل باید با دولت جدید فلسطین که ظرف پنج هفته آتی تشکیل خواهد شد، تا زمانی که فلسطینیها به شروط کمیته چهارجانبه (آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا) و توافق نامه های منعقد شده میان اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین و همینطور توقف اقدامات خشونت آمیز پایبند باشند، وارد مذاکره شود.

این در حالی است که هرتزوگ پیشتر از توافق میان فتح و حماس با عنوان "اقدامی احمقانه" یاد کرد و از واکنش اسرائیل به این امر و توقف مذاکرات سازش نیز با عنوان خطایی بزرگ یاد کرد.

