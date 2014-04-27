احیای دریاچه ارومیه با مدیریت منابع کشاورزی/ آذربایجان غربی قطب تولید سیب و چغندر قند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جوادی بعد از ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: آذربایجان غربی یکی از استان هایی است که در آینده نقش بسزایی در کمک به دولت به عنوان نگین ارزشمند کشاورزی بر عهده دارد و در این زمینه با چالش هایی همچون حل ضایعه دریاچه ارومیه نیز مواجه بوده و امید است که با سیاست های دولت این مشکل به شکل سریع حل شود.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی رتبه نخست تولید عسل، سیب و چغندر قند را در کشور دارا است و در این زمینه ظرفیت استان بیشتر در تولید محصولات باغی است و امید است که امسال با افزایش این تولیدات از ورود محصولات باغی به کشور جلوگیری کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: آذربایجان غربی یکی از استان هایی است که می توان الگوی اصلاح کشت و صرفه جویی و بهینه سازی را به صورت آزمایشی در کشور اجرا کند.

جوادی اظهار داشت: به طور حتم هیچ سازمانی متحول نمی شود مگر اینکه از نیرویی قدرتمند و با نشاط برخوردار باشد که این مولفه نیز در گرو حل مشکلات اقتصادی کارکنان جهاد کشاورزی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه یاد آور شد: هم اکنون در عرصه اقتصادی زمینه های مختلفی برای فعالیت به وجود آمده و با توجه به شعار اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی امیدواریم که دولت با شجاعت منویات مقام معظم رهبری را محقق سازند.

وی عنوان کرد: در سیاست های ابلاغی دولت در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی، سازمان جهاد کشاورزی یکی از نقش های اصلی و تاثیرگزار را دارد که در این سیاست راهبردی با اتکا به تولیدات داخلی و حمایت از سرمایه گذاران می توان به موفقیت های بسیاری دست یافت.

جوادی افزود: سالانه 75 میلیون نفر به جمعیت کره زمین افزوده شده تا جایی که سال 2050 میلادی جمعیت جهان به 11 میلیارد نفر می رسد بنابراین همه این جمعیت نیاز به امنیت غذایی دارند.

وی افزود: در حال حاضر نیاز مردم به دریافت پروتئین افزایش یافته و در کشورهای پیشرفته دنیا مانند کانادا سرانه مصرف آن 800 گرم است و این درحالی است که کشورهای در حال توسعه دنیا نیز باید به سمت تولید محصولات پروتئینی و مصرف آن باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: به طور یقین جهاد کشاورزی بدون همگامی سایر بخش ها نمی تواند امنیت غذایی جامعه را تامین کند و اقتصاد مقاومتی را محقق کند.

در پایان این مراسم کریم زاده عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی معرفی و از خدمات علی مختاری قدردانی شد.