وزارت جهاد کشاورزی به تعهدات خود درباره دریاچه ارومیه عمل نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جهانگیرزاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه حل بحران دریاچه ارومیه افزود: اگر تغییر در کشت محصولات کشاورزی از زراعی به باغی در زمان مناسب انجام شده و مدیریت مصرف آب مورد توجه قرار می گرفت، هم اکنون نیاز به انتقال آب از شمال و یا جنوب استان و در نتیجه وضعیت نگران کننده دریاچه ارومیه نبودیم.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر متاسفانه دولت در دوره های گذشته وعده های غیر عملی در این زمینه داد اظهارداشت: با توجه به شرایط حاد این دریاچه تغییر در الگوی کشت محصولات کشاورزی در آذربایجان غربی به شتاب بیشتری نیاز دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی استفاده از متخصصان بخش کشاورزی است را از اصلی ترین مزایای استان در رابطه با توسعه اقتصادی، علاوه بر تجارت و توجه به منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو، دانست و گفت: همواره از کارشناسان و مسئولان غیر متخصص ضربه دیده ایم.

جهانگیرزاده بر لزوم توجه در بخش دامپزشکی تاکید کرد و گفت: باید بخش دام در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی مدیریت و تقویت شود چراکه با این شیوه از مرگ و میر بزغاله در مناطق روستایی به ویژه سیلوانا به طور چشمگیری کاسته شده و بخش دامپزشکی توسعه می یابد.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی فرد شایسته ای همچون سیداسماعیل کریم زاده را به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی منصوب کرده چراکه وی فردی از نیروهای ارزشی و خدوم انقلاب است.