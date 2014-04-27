وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه را می توان با تغییر الگوی کشت و مدیریت آب خاتمه داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مختاری بعد از ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اظهارداشت: باید نگرش و نگاهمان بر روی توسعه استان متمرکز باشد و هر کس در حد توان خود در این زمینه تلاش کند و با تغییر الگوی کشت و مدیریت آب استان به وضعیت خشکی دریاچه ارومیه خاتمه دهیم.

وی ادامه داد: در آذربایجان غربی جهاد کشاورزی را عامل خشکی دریاچه ارومیه می دانند در حالی که از 580 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان، 340 هزار هکتار در اراضی باغی و سایر آن در اراضی زراعی انجام می گیرد.

مختاری افزود: سیاست کاری این سازمان در بخش کشاورزی بهره وری، ثبات و پایداری در تولید به ویژه در محصولات راهبردی مانند گندم است که باید در جهت احیای دریاچه ارومیه باشد.

رئیس سابق جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: مدیریت مصرف آب از سال 92 انجام شده و امسال نیز ادامه دارد و در این رابطه احیای دریاچه ارومیه در گرو مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی است.

مختاری عنوان کرد: بیش از 37 درصد مردم استان در بخش کشاورزی شاغل هستند چراکه یک میلیون نفر از 3 میلیون نفر جمعیت این استان در بخش های مربوط به امور زراعی و باغی فعالیت می کنند.

رئیس سابق جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: حتی صنعت آذربایجان غربی وابسته به بخش کشاورزی است و سالیانه 6 میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تولید می شود

وی افزود: با توجه به اینکه بخش کشاورزی با تأسی از سیاست های کلان کشوری از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده است بنابراین مسئولان عالی استانی باید به گونه ای برنامه ریزی کنند تا این سیاست ها عملیاتی شود.

مختاری افزود: به طور حتم حوزه کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی مسئولیت خطیر و سنگینی بر عهده دارد و با توجه به اینکه مقام معظم رهبری به مسئله ثبات اقتصادی اشاره کرده اند، مسئولیت اصلی تحقق آن بر دوش وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته تولید چغندر قند در استان 20 تن بود اما در سال گذشته این مقدار به 185 تن افزایش یافت اعلام کرد: هم اکنون آذربایجان غربی با تولید 18 هزار و 500 تن عسل رتبه نخست را در کشور دارا است و در این زمینه سعی بر آن است که امسال تولید گندم استان را به 680 تن برسانیم.

در پایان این مراسم سیداسماعیل کریم زاده که 14 سال مدیریت جهاد سازندگی سابق شهرستان های ماکو ، میاندوآب، شوط و چالدران و 9 سال فرماندار شهرستان های ماکو و خوی در دوران سازندگی و اصلاحات را در کارنامه کاری خود دارد به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی معرفی و از خدمات سیدعلی مختاری رئیس سابق تقدیر شد.