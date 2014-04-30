بودجه فعلی صدا وسیما کافی نیست/ قم نخستین استان با قابلیت دریافت ۲۴ شبکه تلویزیونی

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی، شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاح اتاق فرمان و استودیوی پخش زنده برنامه‌های مسجد مقدس جمکران در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: استان قم نخستین استان کشور است که شبکه‌های دریافتی آن به تعداد ۲۴ شبکه رسید.

رئیس سازمان صدا وسیما، با بیان اینکه شبکه‌های تلویزیونی سحر، جام جم، نسیم و کوثر بدنبال نصب فرستنده‌های جدید در قم قابل دریافت هستند، افزود: در حال حاضر قم تنها استانی است که قابلیت دریافت ۲۴ شبکه تلویزیونی را دارد که امید است با دریافت و تخصیص اعتبارات لازم امکان دریافت شبکه‌های مختلف در سراسر کشور فراهم شود.

ضرغامی تصریح کرد: به جهت توان هنری و ظرفیت‌های فراوان موجود در برنامه سازی، امکان راه اندازی شبکه‌های تخصصی دیگر را داریم اما اصلی‌ترین مشکل رسانه ملی در این زمینه تامین اعتبارات لازم و منابع مالی است.

وی همچنین ابراز داشت: هم اکنون این آمادگی وجود دارد که با تخصص اعتبارات لازم در همه استان‌های کشور، تعداد شبکه‌های دریافتی تا هشت شبکه اضافه شود.

تکمیل فیبر نوری برای سیگنال رسانی مهم‌ترین پروژه رسانه ملی

رئیس سازمان صدا و سیما، با اشاره به پروژه تکمیل فیبر نوری برای سیگنال رسانی، آن را یکی از پروژه‌های مهم صدا و سیما دانست و ابراز داشت: این پروژه تاکنون زمین مانده بود اما با همت مجلس شورای سلامی و تخصیص اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی زمینه برای انجام چنین اقداماتی در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم فراهم شده است.

ضرغامی، در خصوص تخصیص بودجه‌های صدا و سیما نیز ابراز داشت: در سال ۹۲ دولت بودجه مصوب برای رسانه ملی را پرداخت کرده اما بودجه‌های عمرانی تاکنون دریافت نشده است.

وی با بیان اینکه با وجود ۱۶۵ شبکه برون مرزی، ملی و استانی با هفت هزار فرستنده، اعتبار سه هزار میلیارد تومانی در سال برای انجام کف تعهدات رسانه ملی مورد نیاز است ادامه داد: البته این بودجه برای سازمان صدا و سیما کافی نیست و کسری بودجه ما بیشتر از این مبالغ است.

رئیس رسانه ملی، با اشاره به پخش آگهی‌های تبلیغاتی در رسانه ملی آن را یکی از راه‌های جبران کمبود اعتبارات دانست و افزود: پخش تبلیغات باید کمتر از مقدار فعلی باشد هر چند با توجه به مقررات و قانونی که در این زمینه وجود دارد آگهی‌های بسیار دیگری از بخش‌های مختلف پخش نمی‌شود.