۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۴۴

رئیس مجلس از بندر شهید رجایی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس بازدید کرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر خود به بندرعباس از بخش های مختلف مجتمع بندری شهید رجایی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای حضور در جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس به بندرعباس سفر کرده از بزرگترین مجتمع بندری کشور در غرب بندرعباس بازدید کردند.

لاریجانی در این بازدید از مراحل مختلف تخلیه و بارگیری کالا در بندر شهید رجایی و همچنین طرح توسعه این بندر بازدید به عمل آورد.

وی همچنین در ادامه در محل احداث پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس حضور یافت و در جریان روند احداث این مجتمع بزرگ قرار گرفت.

رئیس مجلس در ادامه برنامه های خود در بندرعباس در جلسه شورای اداری استان هرمزگان شرکت می کند.

 

 

