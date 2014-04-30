واقعه 11 سپتامبر بهانه ای بود تا آمریکا به منطقه نزدیک شود/ کشور مدعی آزادی بیان آدرس اشتباه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر طالب زاده با بیان این مطلب در نشست نقد و بررسی فیلم آمریکایی "عملیات ترور" که به کارگردانی "آرت اولیویر" ساخته شده بود گفت: سکانس اول این فیلم سینمایی طراحی ماجرای 11 سپتامبر توسط دولت آمریکا را افشا می کند و حال اینکه "آرتور" به عنوان یک شهروند آمریکایی فیلمی ضد سیاست های دولت آمریکا در ماجرای 11 سپتامبر ساخته است فیلمی که توسط این دولت اجازه پخش پیدا نکرد.

"آرت اولیویر" کارگردان فیلم عملیات ترور در ادامه با اشاره به انگیزه ها و شرایط ساخت این فیلم سینمایی افزود: دولت آمریکا به هیچ کارگردانی خارج از مرزهای ایالت متحده آمریکا اجازه ورود برای ساخت فیلم درباره 11 سپتامبر را نداد چرا که نمی خواست ساخت فیلم درباره این واقعه مشکلی را برای آمریکا ایجاد کند اما من به دلیل قبول نداشتن این تفکر تصمیم گرفتم فیلم را شخصا تهیه و تولید کنم.

این تهیه کننده و منتقد سینمای آمریکا در ادامه گفت: بعد از اینکه فیلم ساخته شد به دلیل فشار دولت آمریکا پخش کننده ای حاضر به توزیع فیلم نشد درواقع این گونه جلوه دادند که واقعه 11 سپتامبر برای آنها مهم نبوده و همین مسئله نشان داد که چقدر سیاست در آمریکا فاسد است.

وی در پاسخ به این سئوال که چند درصد از محققان درباره 11 سپتامبر تحقیق کرده اند گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم تعداد کسانی که درباره ماجرای 11 سپتامبر تحقیق کردند بسیار کم است و متاسفانه فیلم های اندکی هم در این زمینه ساخته شده است اما آنچه مسلم است مردم از دیدن این فیلم خوششان می آید.

این فیلمساز در ادامه با اشاره به تحقیق این فیلم گفت: یک سال قبل از اینکه ساخت فیلم را شروع کنم تحقیقات خود را درباره اینکه حقیقت ماجرای 11 سپتامبر چیست آغاز کردم چون معتقد بودم برای نشان دادن واقعیت باید یک فیلم سینمایی ساخت اما هالیوود حاضر نشد این فیلم را تولید کند و من با هزینه بسیار اندک اقدام به ساخت این فیلم کردم.

وی درباره روند تولید فیلم "عملیات ترور" گفت: تمام هزینه های تولید این فیلم را شخصا با رهن خانه خود با هزینه ای معادل 100 هزار دلار ساخته ام چون دولت فدرال آمریکا را قبول ندارم و می خواستم برای مردم واقعیت را به تصویر بکشم. به نظر من آزادی بیان در آمریکا معنی ندارد چون به محض اینکه حرفی خلاف میل سیاست های آمریکا بیان شود باید مورد هجوم رسانه ها و دولتمردان آمریکا قرار بگیرد. به نظر من کنترل و سانسور در آمریکا شدید است.

" آرت الیویر" متذکر شد: واقعیت این است که رسانه ها در آمریکا اصل و حقیقت یک ماجرا را جور دیگری نشان می دهند و آن چیزی نیست که مردم به معنی واقعی باید بفهمند.

در این جلسه که محمدرضا شرف الدین مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس که در این جلسه حضور داشت درباره فیلم عملیات ترور گفت: به اعتقاد من این فیلم برخلاف گفته های شما اثری ضد آمریکایی نیست و تماما به نفع آمریکا و سیاست های دولت ساخته شده است.

در ادامه طالب زاده در پاسخ به شرف الدین گفت: بله، اتفاقا آمریکا می خواهد خود را بی طرف و آسیب دیده از ماجرای 11 سپتامبر نشان دهد اما آنچه مسلم است عملیات ترور قصد دارد اقتدار آمریکا را در این ماجرا به تصویر بکشد.

وی با اشاره به سکانس اول این فیلم گفت: سکانس نخستین "عملیات ترور" مباحث مهمی را مطرح می کرد در واقع بحث می کند که دولت آمریکا نیاز به حادثه ای داشته تا به بهانه این حادثه اعلام جنگ کند و همین بحث انگیزه ای شد تا خبرنگاری اصل ماجرا را کشف کند این حادثه درست یک سال قبل از واقعه 11 سپتامبر رخ داد و حال اینکه "آرت اوولیویر" به عنوان یک شهروند آمریکایی سیاست های جنگ طلبانه آمریکا را زیر سئوال برده در نتیجه شاهدیم که این فیلم هیچ کجا پخش و توزیع نشده است. هم این است که مردم متوجه زورگویی دولت آمریکا شده اند.

طالب افزود: اتفاق حسن جشنواره فیلم مقاومت این است که این جشنواره می گردد و افرادی مانند اولیویر را کشف می کند تا سیاست های جنگ طلبانه آمریکا را بیش از پیش نشان دهد.

در ادامه این نشست سئوالاتی از "آرت الیویر" تهیه کننده فیلم "عملیات ترور" از سوی جمع حاضر مطرح شد که یکی از آن سئوالات درباره تولید "عملیات ترور" بود به این معنا که از کارگردان این اثر سینمایی درباره تولید ضعیف فیلم سئوال پرسیده شد.

در این بخش از پاسخ به پرسش ها نادر طالب زاده بار دیگر به افشا کردن سیاست های آمریکا اشاره کرد و گفت: بحث اصلی در این فیلم سینمایی در درجه اول کیفیت تولید نبوده است بلکه هدف نشان دادن فاصله زیاد بین حقیقت و ظاهری است که آمریکایی ها از این ماجرا برای مردم ساخته اند.

این منتقد همچنین گفت: دولت آمریکا در دهه 70 یک فیلم جنسی تبلیغ کرد دامنه این تبلیغات آنقدر زیاد بود که مردم گروه گروه به سینما می رفتند تا این فیلم ضد اخلاقی و جنسی را تماشا کنند بعد از آن این سئوال مطرح شد که اصراری برای دیدن فیلم بی کیفیت وجود داشته است اما بعدها منتقدان سینمای آمریکا به دلایل نمایش این فیلم با تبلیغات گسترده دست یافتند. در واقع هدف این بود که قبح فیلم هایی از این دست بریزد تا بتوانند از این پس در قالب ساخت فیلم های غیر اخلاقی اهداف خود را بیان کنند.

"آرت اولیویر" در ادامه در پاسخ به این سئوال که چند درصد از مردم آمریکا این فیلم را دیده اند و چه تاثیری گرفته اند گفت: من برای نمایش این فیلم یک سالن به طور شخصی اجاره کردم و تعداد اندکی از این فیلم دیدن کردند اما 30 درصد از همان افراد پس از پایان فیلم دی وی دی عملیات ترور را خریداری کردند.

نادر طالب زاده در پایان افزود: ساخت این فیلم سینمایی فرصت دیده شدن جریان سازی ها آمریکا را می دهد. مصداق این جریان سازی واقعه 11 سپتامبر بود که به دولت آمریکا بهانه داد تا یک روز بعد از واقعه به افغانستان و 2 سال بعد به عراق حمله کند تا توجهات خود را بیش از پیش معطوف موقعیت استراتژیک ایران کند.