به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تبلیغ نوین پیش از ظهر پنج شنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با معرفی برگزیدگان برگزار شد.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی طی سخنانی در این جشنواره ضمن تبریک حلول ماه رجب بر توجه ویژه به فضای مجازی اشاره و عنوان کرد: اگر به دنبال اثر بخشی و بقای انقلاب و آرمان‌های نظام هستیم باید به فضای مجازی توجه ویژه داشته باشیم.

حجت الاسلام سعید روستا آزاد تاکید کرد: اگر توجه به این فضا آنگونه که باید و شایسته است صورت نگیرد آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی دچار آسیب خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه برای ورود به این فضا باید از مهمترین نرم افزارها استفاده شود، ادامه داد: جشنواره تبلیغ نوین با استقبال خوب طلاب مواجه شد و ما چنین تصوری از این استقبال نداشتیم در حالی که نزدیک به چهار هزار مبلغ در این جشنواره شرکت کردند که از این تعداد نزدیک به سه هزار نفر در فضای مجازی فعال هستند.