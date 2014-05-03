به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از خسرو حکیمرابط نمایشنامهنویس و مدرس دانشگاه عصر روز یکشنبه 14 اردیبهشت در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.
خسرو حکیم رابط زاده 1309 در شیراز است. این هنرمند سال 1328 در آموزش و پرورش مشغول کار شد و بعدها تحصیلات خود را در دانشکده هنرهای دراماتیک ادامه داد. تدریس در دانشگاه تبریز، هنرهای دراماتیک، سینما تئاتر، دانشگاه آزاد و دوره نمایشنامه نویسی رادیو در صدای جمهوری اسلامی ایران و عناصر دراماتیک در دوره تهیه کنندگی تلویزیون در دهه 60 و70 از عمده فعالیت این نویسنده است.
ازجمله نمایشنامههای او میتوان به آثاری چون «آنجا که ماهیها سنگ میشوند»، «ایوب دلتنگ خسته خندان»، «سهراب شنبه»، «سهراب و ساز و والی قبرستان»، «روز هفتم، خاطرهها» اشاره کرد. حکیمرابط همچنین متن سریال «این قافله عمر» به کارگردانی مجید بهشتی را به نگارش درآورده است. نمایشنامههای رادیویی این هنرمند عبارتند از «آهو و احمد»، «زمانه در دست زمان»، «عطسه»، «زیر تیغ آفتاب»، «بانگ زنگ فیل فیلن»، «فیل در پرونده».
وی همچنین فیلمنامههای «ارض موعود»، «فصل خون»، «دست هزار بلوچ»، «تشنگی»، «آب»، «چرخ»، «گذر از ظلمات»، «اسماعیل در قربانگاه»، «باغ آدم»، «طلوع در کوچه قهر آشتی» و «مهتاب شب اول» را در کارنامه هنریاش به ثبت رسانده است.
علاقمندان برای حضور در این مراسم میتوانند یکشنبه 14 اردیبهشت از ساعت 17:30 به تالار استاد ناصری خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.
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