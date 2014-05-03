اتصال 37میلیون کدپستی به سیستم اطلاعات جغرافیایی/ آغاز فاز آزمایشی از قم

حسین مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به امضای تفاهمنامه با استانداری قم برای اجرای طرح اتصال کدپستی ده رقمی منازل و اماکن تجاری و صنعتی به پارسل های شهری در فاز پایلوت اظهار داشت: در فاز نهایی این طرح، قرار است 37 میلیون مکان شهری و روستایی دارای کدپستی ده رقمی به سیستم اطلاعات جغرافیایی متصل شوند.

وی هدف از اجرای این طرح را مدیریت بحران برای دستگاههایی مانند اورژانس و آتش نشانی و سایر نهادهای خدماتی عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، در صورت تماس فرد با این سازمانها، از طریق کدپستی، آدرس دقیق موقعیت مدنظر روی نقشه نشان داده می شود و سازمانهایی مانند اورژانس و آتش نشانی و پلیس می توانند به سرعت و بدون درخواست آدرس فرد به محل مدنظر مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه در این طرح تلفن ثابت و همراه فرد به کدپستی متصل خواهد شد و آدرس دقیق از طریق این کدپستی در بانک اطلاعاتی جغرافیایی دیده می شود افزود: کدپستی 10 رقمی افراد بر روی پارسل های شهری متصل شده و سیستم دقیقا مکان را شناسایی کرده و اطلاع رسانی می کند.

مهندس مهری افزود: پس از برقراری این لینک ارتباطی در شهر قم، این سرویس در سایر شهرها و روستاهای این استان اجرایی خواهد شد و پس از آن اتصال بانک کد پستی ده رقمی در سیستم GISدر کل کشور به اجرا درخواهد آمد.