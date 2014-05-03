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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۳:۱۰

اتصال 37میلیون کدپستی به سیستم اطلاعات جغرافیایی/ آغاز فاز آزمایشی از قم

اتصال 37میلیون کدپستی به سیستم اطلاعات جغرافیایی/ آغاز فاز آزمایشی از قم

مدیرعامل شرکت پست از آغاز اجرای طرح اتصال بانک اطلاعاتی کدپستی اماکن کشور به سیستم اطلاعات جغرافیایی خبر داد و گفت: این طرح در ابتدا به صورت فاز آزمایشی در شهر قم و برای 740 هزار مکان اصلی در این شهر اجرایی می شود.

حسین مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به امضای تفاهمنامه با استانداری قم برای اجرای طرح اتصال کدپستی ده رقمی منازل و اماکن تجاری و صنعتی به پارسل های شهری در فاز پایلوت اظهار داشت: در فاز نهایی این طرح، قرار است 37 میلیون مکان شهری و روستایی دارای کدپستی ده رقمی به سیستم اطلاعات جغرافیایی متصل شوند.

وی هدف از اجرای این طرح را مدیریت بحران برای دستگاههایی مانند اورژانس و آتش نشانی و سایر نهادهای خدماتی عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، در صورت تماس فرد با این سازمانها، از طریق کدپستی، آدرس دقیق موقعیت مدنظر روی نقشه نشان داده می شود و سازمانهایی مانند اورژانس و آتش نشانی و پلیس می توانند به سرعت و بدون درخواست آدرس فرد به محل مدنظر مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه در این طرح تلفن ثابت و همراه فرد به کدپستی متصل خواهد شد و آدرس دقیق از طریق این کدپستی در بانک اطلاعاتی جغرافیایی دیده می شود افزود: کدپستی 10 رقمی افراد بر روی پارسل های شهری متصل شده و سیستم دقیقا مکان را شناسایی کرده و اطلاع رسانی می کند.

مهندس مهری افزود: پس از برقراری این لینک ارتباطی در شهر قم، این سرویس در سایر شهرها و روستاهای این استان اجرایی خواهد شد و پس از آن اتصال بانک کد پستی ده رقمی در سیستم  GISدر کل کشور به اجرا درخواهد آمد.

کد مطلب 2283687

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