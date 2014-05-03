به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته امداد تلاش دارد تا در زمینههای مختلف به مددجویان تحت حمایت، کمک کند و این کمکها در قالب طرحهای مختلف و در زمانهای مختلفی به انها ارائه میشود.
وی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهمی که همواره مورد تجه کمیته امداد بوده است، موضوع بهداشت و سلامت و درمان مددجویان بوده است که طرحهای حمایتی بسیار خوبی نیز در این زمینه اجرا میشود.
حمایتهای درمانی از 17 هزار و 324 نفر در استان بوشهر
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به حمایتهای درمانی از 17 هزار و 324 نفر در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: در سال گذشته 14 میلیارد ریال برای بیمه درمانی مددجویان کمیته امداد بوشهر هزینه شد.
وی با اشاره به قرارد کمیته امداد استان بوشهر با 157 مرکز درمانی، تصریح کرد: سههزار و800 نفر از افراد تحت حمايت اين نهاد در سرفصل فوقالعاده ويژه از خدمات اين نهاد بهره مند شدهاند که در مجموع یک میلیارد و 780 میلیون ریال در این زمینه هزینه شده است.
محبی با اشاره به برخورداری پنجهزار و 600 نفر از مددجویان کمیته امداد استان بوشهر از سرفصل ويژه درمان و بيمه، اضافه کرد: در مجموع بیش از شش میلیارد و 139 میلیون ریال در این زمینه هزینه شده است.
هزینهکرد سه میلیارد ریالی در سرفصل بهداشت کميته امداد
وی همچنین از بهرهمندی هشت هزار و 388 نفر از سرفصل بيمههاي اجتماعي از خدمات بيمه اي اجتماعي، بیان داشت: همچنین یک هزار و 700 نفر از سرفصل سوء تغذيه کودکان زير شش سال بهرهمند شدهاند.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر در پایان خاطرنشان ساخت: 20 هزار نفر در سرفصل بهداشت از خدمات کميته امداد بهرمند شدهاند که در مجموع مبلغ دو میلیارد و 955 میلیون ريال در اين زمينه هزينه شده است.
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