به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمیته امداد تلاش دارد تا در زمینه‌های مختلف به مددجویان تحت حمایت، کمک کند و این کمک‌ها در قالب طرح‌های مختلف و در زمان‌های مختلفی به انها ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهمی که همواره مورد تجه کمیته امداد بوده است، موضوع بهداشت و سلامت و درمان مددجویان بوده است که طرح‌های حمایتی بسیار خوبی نیز در این زمینه اجرا می‌شود.

حمایت‌های درمانی از 17 هزار و 324 نفر در استان بوشهر

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به حمایت‌های درمانی از 17 هزار و 324 نفر در استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: در سال گذشته 14 میلیارد ریال برای بیمه درمانی مددجویان کمیته امداد بوشهر هزینه شد.

وی با اشاره به قرارد کمیته امداد استان بوشهر با 157 مرکز درمانی، تصریح کرد: سه‌هزار و800 نفر از افراد تحت حمايت اين نهاد در سرفصل فوق‌العاده ويژه از خدمات اين نهاد بهره مند شده‌اند که در مجموع یک میلیارد و 780 میلیون ریال در این زمینه هزینه شده است.

محبی با اشاره به برخورداری پنج‌هزار و 600 نفر از مددجویان کمیته امداد استان بوشهر از سرفصل ويژه درمان و بيمه، اضافه کرد: در مجموع بیش از شش میلیارد و 139 میلیون ریال در این زمینه هزینه شده است.

هزینه‌کرد سه میلیارد ریالی در سرفصل بهداشت کميته امداد

وی همچنین از بهره‌مندی هشت هزار و 388 نفر از سرفصل بيمه‌هاي اجتماعي از خدمات بيمه اي اجتماعي، بیان داشت: همچنین یک هزار و 700 نفر از سرفصل سوء تغذيه کودکان زير شش سال بهره‌مند شده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر در پایان خاطرنشان ساخت: 20 هزار نفر در سرفصل بهداشت از خدمات کميته امداد بهرمند شده‌اند که در مجموع مبلغ دو میلیارد و 955 میلیون ريال در اين زمينه هزينه شده است.