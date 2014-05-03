به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مهراد رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) در این باره گفت: مركز مطالعات دانشگاه علم و فناوري لايدن، فعاليت خود را از سال 2007 در زمينه ارزیابی عملكرد علمي دانشگاه‌هاي جهان آغاز کرده است. اين موسسه سالانه 750 دانشگاه برتر جهان را بر اساس شاخص‌هاي كتاب ‌سنجي رتبه‌بندي می کند.

سرپرست ISC افزود: شاخص‌هاي اين نظام به دو دسته كلي شاخص‌هاي تاثير و همكاري‌هاي علمي تقسيم مي‌شوند. اطلاعات مربوط به اين شاخص‌ها از پايگاه داده‌ علوم (Web of Science) جمع‌آوري مي‌شود. رتبه بندي سال 2014 اين نظام بر اساس اطلاعات سال 2012-2009 دانشگاه‌ها در پايگاه داده علوم انجام پذيرفته است.

وی یادآور شد: در بررسی استنادها و وزن دهی به این شاخص، خود استنادی مولف (نویسندگان) حذف شده است. شاخص تاثير شامل ميانگين امتياز استناد (MCS): میانگین امتیاز کلی استناد به تولیدات علمی دانشگاه، ميانگين نرمالیزه امتياز استناد (MNCS): میانگین استناد به تولیدات علمی دانشگاه بر اساس رشته و سال، سهم دانشگاه در 10 درصد پراستنادترين توليدات علمي (PP top 10%) است.

مهراد خاطرنشان کرد: شاخص همكاري علمي نیز شامل درصد توليدات علمي مشترك با ساير دانشگاه‌ها و موسسه‌‌ها (PP collab)، درصد توليدات علمي مشترك بين‌المللي (PP int collab)، درصد توليدات علمي مشترك با صنعت (PP UI collab) و متوسط فاصله جغرافيايي (به كيلومتر) در همكاري‌هاي علمي (MGCD) است.

جدول وضعیت رتبه بندی دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی لایدن 2014

دانشگاه‌هاي برتر ايران در شاخص تاثير متغيرهاي مربوط به شاخص تاثير متغیر رتبه P MCS MNCS top 10%) PP) 1 دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتي اميركبير 2 دانشگاه تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه علم و صنعت دانشگاه تبریز 3 دانشگاه صنعتی امیر کبیر دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان 4 دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه تبریز دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه علم و صنعت 5 دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه شیراز دانشگاه تبریز دانشگاه صنعتی شریف 6 دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه تهران دانشگاه تهران 7 دانشگاه علم و صنعت دانشگاه تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه شهید بهشتی 8 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه علم و صنعت دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه تربیت مدرس 9 دانشگاه شیراز دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شیراز دانشگاه فردوسی مشهد 10 دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه شیراز 11 دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 12 دانشگاه تبریز دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران

جدول وضعیت رتبه بندی دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی لایدن 2014

دانشگاه‌هاي برتر ايران در شاخص همكاري‌هاي علمي متغيرهاي مربوط به شاخص همكاري‌هاي علمي متغیر رتبه PP:collab PP: int collab PP :UI collab PP < km 100 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسلامی 2 دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه علوم پزشکی تهران 3 دانشگاه تهران دانشگاه تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 4 دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه شیراز دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه شهید بهشتی 5 دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه تبریز دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 6 دانشگاه تبریز دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه تبریز دانشگاه تهران 7 دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علم و صنعت 8 دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه صنعتی شریف 9 دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه علم و صنعت دانشگاه تبریز 10 دانشگاه شیراز دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 11 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه علم و صنعت دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز 12 دانشگاه علم و صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه صنعتی اصفهان



سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در رابطه با نظام رتبه بندی لایدن گفت: شاخص های مورد استفاده در این نظام در مقایسه با سایر نظام های رتبه بندی از اعتبار خاصی برخوردار است که حضور 12 دانشگاه معتبر کشور در این نظام نشان دهنده توسعه کمی و کیفی دانشگاه های کشور است.