به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، اعضای کمیته عالی امدادرسانی به ریاست کنده الشماط وزیر امور اجتماعی در حضور وائل الحلقی نخست وزیر سوریه با بشار اسد دیدار کردند.

در این نشست، اقدامات و گامهایی که کمیته عالی امدادرسانی در زمینه تامین نیازهای انسانی نیازمندان در استانهای مختلف و نقشی که وزارتخانه ها و نهادهای دولتی مسئول کمک رسانی و جمعیتهای غیر دولتی ایفا می کنند، مورد بررسی قرار گرفت.

بشار اسد در این نشست تاکید کرد پرونده انسانی و پیامدهای آن اولویت دولت سوریه است که مستلزم تلاشهای بیشتر تمام دست اندرکاران و مسئولان این پرونده و به کارگیری تمام امکانات برای رفع نیازهای ضروری اعم از سرپناه و غذا و دارو برای هر شهروندی است که مجبور شده است به سبب جنایات گروههای تروریستی در برخی مناطق از شهر و کاشانه خود آواره شود.

رئیس جمهوری سوریه خاطر نشان کرد دولت سوریه مسئول حمایت و محافظت از تمام شهروندانش و تامین نیازهای آنها نه تنها در اماکنی که آواره شده اند بلکه در مناطقی است که در محاصره تروریستها قرار دارند.

بشار اسد بر ضرورت افزایش همکاری میان وزارتخانه ها و دستگاههای فعال در زمینه انسانی و اهمیت رساندن کمکها بدون هر گونه تاخیر به نیازمندان و پیگیری کار میدانی با تمام دستگاههای داخلی و خارجی برای تسهیل کار امدادرسانی بدون خدشه وارد شدن به حاکمیت ملی تا تحقق هدف نهایی یعنی بازگشت تمام شهروندان آواره به منازل خود در کمال آرامش و امنیت تاکید کرد.

نخست وزیر سوریه هم بر تلاشهای گسترده دولت برای رفع نیازهای پرونده امداد رسانی و رفع تمام موانع پیش رو تاکید کرد.