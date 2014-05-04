احمد دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از آنکه در جریان کالبد شکافی مشخص شد که ماده پلنگ تلف شده به تازگی زایمان کرده و دارای توله های شیرخواره بوده است، از بامداد امروز به محض روشن هوا جستجو برای یافتن توله ها آغاز شده است.

به گفته وِی، عملیات جستجو توسط ۳ اکیپ چهار نفره از محیط بانان به همراه نیروهای امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر گلستان و نیروهای مردمی در جریان است.

مدیر روابط عمومی محیط زیست گلستان اظهار داشت: با توجه به وسعت منطقه و تراکم پوشش گیاهی در جنگل و اختفای توله ها در نبود مادر، پیدا کردن توله پلنگ ها بسیار دشوار به نظر می رسد اما اکیپ های جستجو ناامید نیستند و تلاش خود ادامه خواهند داد.