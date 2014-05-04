بيشتر آب كشاورزي در رودان و ميناب صرف علف هرز مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر حيدري مديرعامل شركت آب منطقه اي هرمزگان عصر يكشنبه در آئين اختتاميه طرح ملي نجات دانش آموزي آب "داناب" عنوان كرد: نخستين دوره از طرح داناب در سال تحصيلي جاري به خوبي اجرا شد و اين طرح طي سال هاي آينده نيز با تفاهم نامه هاي ديگر ادامه خواهد يافت.

وي به مصرف بالاي آب در بخش كشاورزي در كشور اشاره كرد و افزود: در حال حاضر به ازاي مصرف هرمتر مكعب آب هفت گرم گندم توليد مي شود كه محصول توليدي بسيار كم است و بايد ميزان توليد گندم از هر مترمكعب آب به 2.2 كيلوگرم برسد.

مديرعامل شركت آب منطقه اي هرمزگان متوسط بارندگي در استان هرمزگان را 186 ميلي متر عنوان كرد و بيان داشت: اين رقم پس از بارندگي هاي اخير به 194 ميلي متر هم رسيد اما با توجه به ضعف سفره هاي آب و همچنين موقعيت مكاني و زماني، نمود چنداني پيدا نكرده است.

حيدري تصريح كرد: طبق استانداردها اگر 60 درصد منابع تجديد شونده آب مورد مصرف قرار گيرند وارد مرحله بحراني در آب شده‌ايم و اين در حالي است كه در ايران اين رقم هم اكنون به 80 درصد رسيده است و ما 20 درصد بيش از مرحله بحران قرار داريم.

وي اظهار داشت: يكي ديگر از مشكلات نيز راندمان كم استفاده از منابع آب است به گونه‌اي كه در شهرستان هايي همچون ميناب و رودان در استان هرمزگان، بيشتر آب بخش كشاورزي صرف علف هرز مي شود كه بايد اين رويه اصلاح شود.

مديرعامل شركت آب منطقه اي هرمزگان خاطرنشان كرد: طرح داناب، طرح بسيار خوبي بوده كه با كمك آموزش و پرورش براي آموزش و فرهنگ سازي مصرف آب ميان دانش آموزان به اجرا درآمد.