242 واحد مسكن مددجويان كميته امداد خراسان شمالي بهسازي شد

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله حسين پور ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: يكي از مهمترين خدمات كميته امداد خراسان شمالي توجه به تعمير بافت فرسوده منازل مسكوني مددجويان است تا از این طریق بتواند آسيب ها را به حداقل ممكن برساند.

وي اظهار داشت: بهسازي و مقاوم سازي مسكن مددجويان تحت حمايت این نهاد با همكاري بنياد مسكن استان و بانك مسكن از سال 85 اجرایی شد.

حسين پور اضافه كرد: منابع مالي جهت بهسازي و مقاوم سازي اين واحدها از محل كمك خيرين، امكانات داخلي كميته امداد استان و منابع دولتي تامین و هزینه شده است.

وي تصريح كرد: در سال 92 از مجموع واحدهاي مسكوني بهسازي شده براي مددجويان، 114 مورد كمك براي تعميرات كلي و 128 مورد تعميرات جزئي انجام شده است.

امان الله حسين پور اعتبارات هزینه شده برای 207 واحد مسكوني بهسازي شده مددجويان تحت حمايت اين نهاد را يك ميليارد و 147 ميليون ريال از محل منابع دولتي عنوان کرد و گفت: 35 واحد مسکونی نیز با اعتباري به ارزش 133 ميليارد و 461 ميليون ريال از محل درآمدهاي کمیته امداد بهسازی شده است.

به گفته وي طي سال گذشته همچنين یک هزار و 642 مورد پرداخت اقساط معوقه مسكن هاي احداث شده روستايي به ارزش 9 ميليارد و 850 ميليون ريال توسط كميته امداد استان پرداخت شد.

مديركل كميته امداد خراسان شمالي با اشاره به انشعابات رایگان آب، برق و گاز به مددجویانی که در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده بودند افزود: در سال گذشته همچنين 437 مورد انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب با ميانگين 150 هزار تومان انجام شده است.

وي اظهار داشت: در بخش انشعاب آب 377 مورد با ميانگين 150 هزار تومان، گاز 479 مورد با ميانگين 120 هزار تومان و فاضلاب شهري با 30 مورد به ميانگين 200 هزار تومان به مددجويان ارائه شد.

مديركل كميته امداد خراسان شمالي در خصوص صدور پروانه هاي ساختماني براي مددجويان تحت حمايت اين نهاد گفت: در سال 92 تعداد 162 مورد پروانه ساختماني با ميانگين 500 هزار تومان و 167 مورد نيز پرداخت عوارض شهرداري با ميانگين 400 هزار تومان از سوي اين نهاد براي مددجويان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته امداد خراسان شمالی در حال حاضر به جمعیتی بالغ بر 32 هزار خانوار شامل 68 هزار نفر، خدمات حمایتی ارائه می کند.